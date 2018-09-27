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ادعیه و اعمال روز پنجشنبه

ادعیه و اعمال روز پنجشنبه
کد خبر: ۸۳۷۵۰۹
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۳۹۷ - ۰۱:۰۴ 27 September 2018

1. دعاي روز پنج‏شنبه‏:

بِسْمِ اللَّهِ‏ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ اَلْحَمْدُ للَّهِ‏ِ الَّذي‏ اَذْهَبَ اللَّيْلَ مُظْلِماً بِقُدْرَتِهِ وَ جآءَ بِالنَّهارُ مُبْصِراً بِرَحْمَتِهِ وَكَساني‏ضِيآئَهُ وَ اَ نَا في‏ نِعْمَتِهِ اَللّهُمَّ فَكَما اَبْقَيْتَني‏ لَهُ فَاَبْقِني‏ لِأَمْثالِهِ وَ صَلِّ عَلَي النَّبِيِ‏مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ لا تَفْجَعْني‏ فيهِ وَ في‏ غَيْرِهِ مِنَ اللَّيالي‏ وَ الْأَيَّامِ بِارْتِكابِ الْمَحارِمِ‏وَ اكْتِسابِ الْمَأثِمِ‏وَ ارْزُقْني‏ خَيْرَهُ وَ خَيْرَ ما فيهِ وَخَيْرَ ما بَعْدَهُ وَ اصْرِفْ عَنّي‏ شَرَّهُ‏وَ شَرَّ ما فيهِ وَ شَرَّما بَعْدَهُ اَللّهُمَّ اِنّي‏ بِذِمَّةِ الْإِسْلامِ اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ وَ بِحُرْمَةِ الْقُرْآنِ‏اَعْتَمِدُ عَلَيْكَ وَ بِمُحَمَّدٍ الْمُصْطَفي‏ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَسْتَشْفِعُ لَدَيْكَ فَاعْرِفِ‏اللّهُمَّ ذِمَّتِيَ الَّتي‏ رَجَوْتُ بِها قَضآءَ حاجَتي‏ يا اَرْحَمَ الرَّاحِمينَ اَللّهُمَّ اقْضِ لي‏فِي‏الْخَميسِ خَمْساً لا يَتَّسِعُ لَها اِلاَّ كَرَمُكَ وَ لا يُطيقُها اِلاَّ نِعَمُكَ سَلامَةً اَقْوي‏ بِها عَلي‏ طاعَتِكَ وَعِبادَةً اَسْتَحِقُّ بِها جَزيلَ مَثُوبَتِكَ وَ سَعَةً فِي‏الْحالِ مِنَ الرِّزْقِ‏الْحَلالِ وَ اَنْ تُؤْمِنَني‏ في‏ مَواقِفِ الْخَوْفِ بِاَمْنِكَ وَ تَجْعَلَني‏ مِنْ طَوارِقِ الْهُمُومِ‏وَالْغُمُومِ في‏ حِصْنِكَ وَصَلِّ عَلي‏ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ تَوَسُّلي‏ بِهِ شافِعاً يَوْمَ‏الْقِيمَةِ نافِعاً اِنَّكَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمينَ!

سپاس از آنِ خدايي است كه شب تار را به قدرت خود بُرد و روزروشن را به رحمت خود آورد، بار خدايا! چنان كه مرا براي اين روززنده گذاشتي، براي مثل اين روز زنده گذار، و رحمت فرست برپيامبر، محمّد و خاندانش، و داغدارم مكن در اين روز و ديگر شب‏هاو روزها به ارتكاب حرام‏ها و اكتساب گناهان، و روزي‏ام كن خيرش را و خير آنچه در آن است و خير پس از آن را و بگردان از من شرّ آن، وشرّ آنچه در آن است، و شرّ بعد از آن را. خدايا! به عهد و رشته اسلام تو توسّل مي‏جويم، و به حرمت قرآن، برتو اعتماد مي‏كنم، و به محمّد مصطفي - كه درود خدا بر او وخاندانش‏باد - نزد تو شفاعت مي‏خواهم. به حساب آور خدايا، تعهّدي را كه‏بدان اميدوار برآوردن حاجتم هستم اي مهربان‏ترينِ مهربانان! خدايا!برآور برايم در اين روز پنج‏شنبه، پنج حاجت كه جز كرمت وسعت آن‏را ندارد، و جز نعمتت بر آن توانا نيست: سلامتي كه مرا نيروي طاعت‏دهد، و عبادتي كه شايسته مزد فراوانم كند، و گشايشي در زندگي‏ام باروزي حلال، و مرا امنيّت دهي به هنگامِ ترس به امنيّت خود، و ازحوادث پُر غم واندوه در دژ خويشم درآوري؛ ورحمت فرست برمحمد و خاندانش و توسّلم را به او، شفيعم ساز در روز قيامت‏سودبخش؛ زيرا تويي كه مهربان‏ترينِ مهرباناني.

 

2. زيارت امام حسن عسكري (ع):

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا وَلِيَّ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا حُجَّةَ اللَّهِ وَخالِصَتَهُ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يااِمامَ الْمُؤْمِنينَ وَوارِثَ الْمُرْسَلينَ وَحُجَّةَ رَبِّ الْعالَمينَ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلي‏آلِ بَيْتِكَ‏الطَّيِّبينَ الطَّاهِرينَ يا مَوْلايَ يا اَبا مُحَمَّدٍ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ اَنَا مَوْليً لَكَ‏وَلِالِ بَيْتِكَ وَهذا يَوْمُكَ وَهُوَ يَوْمُ الْخَميسِ وَاَنَا ضَيْفُكَ فيهِ وَمُسْتَجيرٌ بِكَ فيهِ‏فَاَحْسِنْ ضِيافَتي‏ وَاِجارَتي‏ بِحَقِّ آلِ بَيْتِكَ الطَّيِّبينَ الطَّاهِرينَ.

درود بر تو اي وليّ خدا! درود بر تو اي حجّت خدا و حجّت او! درودبر تو اي امام مؤمنان و وارث رسولان و حجت پروردگارجهانيان!رحمت فرستد خدا بر تو و بر خاندان پاك و پاكيزه‏ات! اي‏سرورم، اي ابا محمّد حسن بن علي! من وابسته تو و خاندان توام، واين روز توست كه روز پنج شنبه است، و من مهمان توام، و اين روز توست كه روز پنج‏شنبه است، و من مهمان توام در آن و پناهنده به‏توام. خوب پذيري‏ام كن، و پناهم دِه به حقّ خاندان پاك و پاكيزه‏ات!

 

3.روزه گرفتن

 

4. صد مرتبه صلوات

 

5. زيارت مزار شهيدان و مؤمنان

 

6. خواندن دعاي زير در پايان اين روز:

اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي‏ لا اِلهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ اِلهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ‏وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ تَوْبَةَ عَبْدٍ خاضِعٍ مِسْكينٍ مُسْتَكينٍ لا يَسْتَطيعُ لِنَفْسِهِ صَرْفاً وَ لاعَدْلاً وَ لا نَفْعاً وَلا ضَرّاً وَ لا حَيوةً وَ لا مَوْتاً وَ لا نُشُوراً وَ صَلَّي اللَّهُ عَلي‏ مُحَمَّدٍ وَ عِتْرَتِهِ الطَّيِّبينَ الطَّاهِرينَ الْأَخْيارِ الأَبْرارِ وَ سَلَّمَ تَسْليماً. آمرزش خواهم از خدايي كه نيست پرستيده شايسته‏اي جز او. زنده وپاينده است و به او باز گردم، بازگشتنِ بنده فروتن گدا و بيچاره كه‏نتواند براي خود، كاري و دفاعي و سودي و زياني و زندگي و مرگي ورستاخيزي؛ و رحمت فرستد خدا بر محمّد و نژاد پاك و پاكيزه و نيك‏و خوش رفتارش و درود فراوان بر آنها باد!

 

7. تسبيح مخصوص روز پنج‏شنبه:

بِسْمِ اللَّهِ ‏الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ الَّذِي‏اَلْواسِعُ الَّذي لَايَضِيقُ الْبَصِيرُ الَّذِي لَايَضِلُّ النُّورُ الَّذِي لَايَخْمُدُ، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ الَّذِي لَايَمُوتُ، الْقَيُّومُ الَّذِي لَايَهْنُ، الصَّمَدُ الَّذِي لَايَطْعَمُ، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ مَا أَعْظَمَ شَأْنَكَ وَأَعَزَّ وَأَعْلَي‏ مَكَانَكَ، وَأَشْمَخَ مُلْكَكَ، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ مَا أَبَرَّكَ وَأَرْحَمَكَ الَّذِيَ‏لَّذِي وَأَعَْمَكَ وَأَعَْلَمَكَ وَأَسْمَحَكَ وَأَجَلَّكَ وَأَكَْمَكَ وَأعَزَّكَ وَأَعْلَاكَ وَأَقْوَاكَ وَأَسْمَعَكَ وَأَبْصَرَكَ. سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ مَا أَكْرَمَ عَفْوَكَ وَأَعْظَمَ تَجَاوُزَكَ، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ مَا أَوْسَعَ رَحْمَتَكَ وَأَكْثَرَ فَضْلَكَ، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ مَا أَنْعَمَ الآءَكَ وَأَسْبَغَ نَعْمآءَكَ، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ مَا أَفْضَلَ ثَوَابَكَ وَأَجْزَلَ عَطَآءَكَ، سُبْحانَكَ لَا الهَ ِالَّا أَنْتَ مَا أَوْسَعَ حُجَّتَكَ وَأَوْضَحَ بُرْهَانَكَ، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ مَا أَشَدَّ أَخْذَكَ وَأَوْجَعَ عِقَابِكَ، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ مَا أَشَدَّ مَكْرَكَ وَأَمْنَنَ كَيْدَكَ، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ تُسَبِّحُ لَكَ السَّمواتُ الْسَّبْعُ وَالأَرَضُونَ الْسَّبْعُ. سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ الْقَرِيبُ فِي عُلُوِّكَ الْمُتَعَالِي فِي دُنُوِّكَ الْمُتَدَانِي دُونَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِنْ خَلاقِكَ، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ الْقَرِيبُ قَبْلَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَالدَّآئِمِ مَعَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَالْباقِي بَعْدَ فَنَآءِ كُلِّ شَيْ‏ءٍ، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ تَصَاغَرَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لِجَبَرُوتِكَ وَذَلِّ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لِعِزَّتِكَ وَخَضَعَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لِمُلْكِكَ وَاسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لِقُدْرَتِكَ وَانْقَادَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لِسُلْطانِكَ. سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ مَلَكْتَ الْمُلُوكِ بِعَظَمَتِكَ وَقَهَرْتَ الْجَبَابِرَةَ بِقُدْرَتِكَ وَذَلَّلْتَ الْعُظَمَآءَ بِعِزِتَّكَ، وَسُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ تَسْبِيحاً يَفْضُلُ عَلي‏ تَسْبِيحِ الْمُسَبِّحِينَ كُلِّهِمْ مِنْ أَوَّلا الدَّهْرِ ِالي‏ اخِرَةِ، وَمِلْ‏ءَ السَّمَواتِ وَالْأَرَضِينَ وَمِلْ مَا خَلَقْتَ وَمِلْ‏ءَ مَا قَدَّرْتَ سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ تُسَبِّحُ لَكَ السَّمَواتُ بِأَقْطَارِهَا وَالشَّمْسُ فِي مَجَارِيَها وَالْقَمَرُ مَنَازِلِهِ وَالنَّجُومُ فِي سَيَرانِهَا وَالْفَلَكُ فِي مَعَارِجِهِ، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ الَّا أَنْتَ يُسَّبِحُ لَكَ النَّهارُ بِضَوْئِهِ، وَاللَّيْلُ بِدُجَاهُ وَالنُّورُ بِشُعَاعِهِ وَالظُّلْمَةُ بِغُمُوضِهَا، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ تُسَبِّحُ لَكَ الرِّيَاحُ فِي مَهَبِّهَا وَالسِّحَآبُ بِأَمْطَارِهَا وَالْبَرْقُ بِأَخْطَافِهِ وَالرَّعْدُ بِإِرْزَامِهِ، سُبْحانَكَ لَا ِالهَ ِالَّا أَنْتَ تُسَبِّحُ لَكَ الأَرْضُ بِأَقْوَآتِهَا، وَالْجِبَالُ بِأَطْوَادِهَا وَالْأَشْجَارُ بِأَوْرَاقِهَا وَالْمَرَاعِي فِي مَنَابِتِهَا، سُبْحانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَإِالهَ ِالَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، عَدَدَمَا سَبَّكَ مِنْ شَيْ‏ءٍ وَكَمَا تُحِبُّ يَا رَبِّ أَنْ‏تُحْمَدَ وَكَمَا يَنْبَغِي لِعَضَمَتِكَ وَكِبْرِيَآئِكَ وَعِزَّكَ وَقُوِتَّكَ وَقُدْرَتِكَ، وَصَلَّي اللَّهُ عَلي‏ رَسُولِه مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّنَ وَالِهِ أَجْمَعِينَ

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