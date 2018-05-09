رییس پلیس راه خراسان رضوی جزییات حادثه اتوبوس اردوی دانش آموزان دختر را در این استان اعلام کرد.



سرهنگ امیدوار در گفتگو با خبرنگار میزان گفت: حوالی ساعت ۱۲:۳۰ یک دستگاه اتوبوس اردوی دانش آموزان که از خواف به کلات در حال تردد بود در منطقه کوهستانی به دلیل استفاده مکرر راننده از ترمز و خالی شدن آن، از مسیر خارج و به سنگچین پل کنار محور برخورد و چند متر به داخل آن سقوط کرد.



وی با اشاره به اینکه اتوبوس ولوو مذکور بدون هماهنگی پلیس راه در حال انتقال دانش آموان به اردو بوده است افزود: راننده اتوبوس نیز برای اولین بار در این محور تردد می‌کرده و به مسیر آشنایی نداشته است.



رییس پلیس راه خراسان رضوی تصریح کرد:در این حادثه متاسفانه معلم همراه دانش آموزان کشته و ۲۰ دانش آموز در مراکز درمانی بستری و ۳ دانش آموز نیز به صورت سرپایی درمان شدند.



وی با اشاره به این که اتوبوس مذکور مجهز به سامانه سپهتن بوده است گفت: اطلاعات این سامانه هم اکنون درحال استخراج است و پس از بررسی آن، علت قطعی حادثه اعلام می‌شود.