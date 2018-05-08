دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه اگر آمریکا مقابله با ایران را کلید بزند، منفعل نخواهیم بود، اشتباه بزرگ‌تر اروپایی‌ها را همراهی با راهبرد ترامپ در گرفتن امتیازات بیشتر از ایران از مسیر برجام خواند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه اگر آمریکا مقابله با ایران را کلید بزند، منفعل نخواهیم بود، اشتباه بزرگ‌تر اروپایی‌ها را همراهی با راهبرد ترامپ در گرفتن امتیازات بیشتر از ایران از مسیر برجام خواند.

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در گفتگو با روزنامه همشهری در آستانه اعلام نظر ترامپ پیرامون توافق هسته‌ای گفت: اگر آمریکا مقابله با ایران را کلید بزند، منفعل نخواهیم بود.

علی شمخانی در تحلیل اقدام احتمالی ترامپ در رابطه با توافق هسته‌ای تاکید کرد: به نظر می‌رسد ترامپ و دولت آمریکا، در رابطه با برجام سه راهبرد موازی را دنبال می‌کنند. راهبرد حداقلی، فرسایش منافع و بی خاصیت کردن برجام برای ایران است. راهبرد دوم، گرفتن امتیازات بیشتر از جمهوری اسلامی ایران از مسیر برجام و راهبرد سوم، تخریب برجام است.

عضو هیات نظارت بر برجام با بیان اینکه اشتباه بزرگتر اروپایی‌ها، همراهی نسبی با راهبرد دوم ترامپ است، گفت: این احتمال وجود دارد که ترامپ، دل به این همراهی ببندد و در نطق اعلام نظرش، ظاهراً از راهبرد سوم فاصله بگیرد. اما مسلم است و آنها کم و بیش درک کرده اند، که جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت تمام در مقابل این راهبرد ایستادگی کرده و دست رد به هر گونه زیاده طلبی و امتیاز خواهی جدید از قبل برجام، خواهد زد. این راهبرد قطعاً شکست خواهد خورد و شکست بزرگتر در این مسیر برای اروپایی‌ها خواهد بود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: بعید نیست ترامپ، بی اعتناء به نظر اروپایی‌ها، در اعلام نظرش راهبرد سوم را نیز کلید بزند، هر چند که راهبرد دوم نیز نهایتاً به همین نقطه خواهد رسید، اگر برجام با هجمه آمریکا نابود شود، قطعا به نفع آمریکا نخواهد بود.

لازم به ذکر است مشروح این گفت‌وگو فردا منتشر می‌شود.