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درحکمی عجیب، رفیق هدایتی سرپرست پرسپولیس شد!

خبیری که سالهاست اطراف حسین هدایتی فعالیت کرده و طی چندسال اخیر هم به عنوان مسوول کمپ این باشگاه و دیگر مسوولیت ها نقش آفرینی کرده بود، جایگزین افشین پیروانی در تیم فوتبال پرسپولیس شد.
کد خبر: ۷۹۵۸۸۰
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حسین خبیری یکی از نزدیک ترین رفقای حسین هدایتی سرپرست پرسپولیس شد تا ردپای این بدهکار بانکی در پرسپولیس پررنگ تر شود.

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به گزارش تابناک ورزشی، با حضور گرشاسبی در راس مدیریت باشگاه پرسپولیس، هدایتی بار دیگر در مسایل این تیم جولان می دهد و پس از دیدارهای بحث برانگیز و جنجالی با بازیکنان در دفتر خود و سپس اسپانسری جنجالی جشن قهرمانی قرمزها، حالا رسما اعلام شد که حسین خبیری سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس شده است.

با تصمیم حمیدرضا گرشاسبی، سرپرست موقت باشگاه پرسپولیس، خبیری که سالهاست اطراف حسین هدایتی فعالیت کرده و طی چندسال اخیر هم به عنوان مسوول کمپ این باشگاه و دیگر مسوولیت ها نقش آفرینی کرده بود، جایگزین افشین پیروانی در تیم فوتبال پرسپولیس شد. پیروانی توسط فدراسیون فوتبال به مدت پنج سال از فعالیت‌های ورزشی محروم شده است. اگرچه او نسبت به این رای شکایت کرده است اما فعلا نمی‌تواند سرخ‌پوشان را همراهی کند.

درحکمی عجیب، رفیق هدایتی سرپرست پرسپولیس شد!

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