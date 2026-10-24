پاسخ صریح سفارت ایران به ادعای مقام عراقی

ایران ادعای بسته شدن گذرگاه مرزی الشیب به بهانه گسترش مواد مخدر و ارز جعلی را رد کرد و از مقامات عراقی خواست در برابر اظهاراتی که به روابط دو کشور لطمه می‌زند، موضع‌گیری کنند.

به گزارش تابناک؛ سفارت ایران در بغداد اعلام کرد: سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق، ادعاهای نادرست مطرح‌شده از سوی «عبدالامیر طیبان»، مشاور نخست‌وزیر عراق، مبنی بر بسته شدن گذرگاه مرزی «الشیب» به بهانه گسترش مواد مخدر و ارز جعلی را قویاً تکذیب می‌کند.

این سفارت انتظار دارد مقامات ذی‌ربط نسبت به این‌گونه ادعاها که به روابط میان دو کشور لطمه می‌زند، موضع‌گیری کنند.