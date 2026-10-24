En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

پاسخ صریح سفارت ایران به ادعای مقام عراقی

ایران ادعای بسته شدن گذرگاه مرزی الشیب به بهانه گسترش مواد مخدر و ارز جعلی را رد کرد و از مقامات عراقی خواست در برابر اظهاراتی که به روابط دو کشور لطمه می‌زند، موضع‌گیری کنند.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۶۲
| |
2 بازدید
گذرگاه مرزی الشیب

به گزارش تابناک؛ سفارت ایران در بغداد اعلام کرد: سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق، ادعاهای نادرست مطرح‌شده از سوی «عبدالامیر طیبان»، مشاور نخست‌وزیر عراق، مبنی بر بسته شدن گذرگاه مرزی «الشیب» به بهانه گسترش مواد مخدر و ارز جعلی را قویاً تکذیب می‌کند. 

این سفارت انتظار دارد مقامات ذی‌ربط نسبت به این‌گونه ادعاها که به روابط میان دو کشور لطمه می‌زند، موضع‌گیری کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سفارت ایران گذرگاه مرزی الشیب مواد مخدر ارز جعلی
از گزینه خودخوانده تا ۴ کاندیدای وزارت نفت/ پزشکیان چه‌کسی را جایگزین پاک‌نژاد می‌کند؟
فروش 6.7 میلیون پوندی کاخ ابراهیم گلستان فیلمساز ایرانی!
فاطمیه؛ دو روایت، یک داغ کهن / چرا شیعیان دو بار برای حضرت زهرا(س) عزادار می‌شوند؟
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کنایه سنگین سفارت ایران به ترامپ
درخواست لبنان از ایران برای معرفی سفیر جدید
ماجرای فروش یوروی جعلی در تهران
تصاویری از سفارت متروکه ایران در آمریکا
عراق: چند گذرگاه مرزی با ایران بسته می‌شود
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۴ نظر)
درخواست اعدام پسر پزشکیان در حرم امام رضا!  (۱۳۳ نظر)
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند  (۱۰۶ نظر)
پشت پرده صحبت‌های سعید جلیلی درباره شهادت رهبر انقلاب / روایت‌های ناقص سایه نشین از علت وقوع جنگ  (۱۰۶ نظر)
بنزین ارزان راه مقابله با قاچاق را بسته است / تجربه کرمان منجر به کاهش مصرف یک میلیون لیتری بنزین شد  (۸۰ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۶ نظر)
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند  (۶۹ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۶۸ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند  (۶۴ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۹ نظر)
دشمن اقتصاد ایران خودمان هستیم / ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی احمدی‌نژاد کجا رفت؟ / استیضاح میدری را به شرایط خاص گره نزنیم  (۵۷ نظر)
باید مراقب باشیم روابطمان با کشور‌های عربی بدتر نشود/ ورود مصر به جنگ با انصارالله یمن را نباید جدی تلقی کرد  (۵۵ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۶ نظر)
این نوجوان جلیلی و جبلی را شرمنده کرد!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005sFG
tabnak.ir/005sFG