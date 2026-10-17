کنایه سنگین سفارت ایران به ترامپ
سفارت ایران در فنلاند خطاب به دونالد ترامپ اعلام کرد دلیل نبود طرف مذاکره در ایران روشن است و تأکید کرد که از نگاه رهبران ایران، مذاکره با رئیسجمهور آمریکا اتلاف وقت است.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۱۰| |
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به گزارش تابناک؛ سفارت جمهوری اسلامی ایران در فنلاند با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) با منشن کردن حسابهای کاربری «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا و بازنشر تصویری از او که میگوید «در ایران کسی وجود ندارد که با او مذاکره کنم» نوشت: دلیل اینکه شما کسی را برای مذاکره در ایران ندارید، کاملاً روشن است.
در ادامه پیام سفارت ایران در هلسینکی آمده است: رهبران ایران به این نتیجه رسیدهاند که مذاکره با فردی که فاقد سلامت شخصیتی است و صرفاً به عنوان ابزاری در خدمت رژیم اسرائیل عمل میکند، اتلاف وقت است.
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