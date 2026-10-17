کنایه سنگین سفارت ایران به ترامپ

سفارت ایران در فنلاند خطاب به دونالد ترامپ اعلام کرد دلیل نبود طرف مذاکره در ایران روشن است و تأکید کرد که از نگاه رهبران ایران، مذاکره با رئیس‌جمهور آمریکا اتلاف وقت است.

به گزارش تابناک؛ سفارت جمهوری اسلامی ایران در فنلاند با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) با منشن کردن حساب‌های کاربری «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا و بازنشر تصویری از او که می‌گوید «در ایران کسی وجود ندارد که با او مذاکره کنم» نوشت: دلیل اینکه شما کسی را برای مذاکره در ایران ندارید، کاملاً روشن است.

در ادامه پیام سفارت ایران در هلسینکی آمده است: رهبران ایران به این نتیجه رسیده‌اند که مذاکره با فردی که فاقد سلامت شخصیتی است و صرفاً به عنوان ابزاری در خدمت رژیم اسرائیل عمل می‌کند، اتلاف وقت است.