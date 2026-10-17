En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

کنایه سنگین سفارت ایران به ترامپ

سفارت ایران در فنلاند خطاب به دونالد ترامپ اعلام کرد دلیل نبود طرف مذاکره در ایران روشن است و تأکید کرد که از نگاه رهبران ایران، مذاکره با رئیس‌جمهور آمریکا اتلاف وقت است.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۱۰
| |
2314 بازدید
|
۱
پرچم ایران

به گزارش تابناک؛ سفارت جمهوری اسلامی ایران در فنلاند با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) با منشن کردن حساب‌های کاربری «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا و بازنشر تصویری از او که می‌گوید «در ایران کسی وجود ندارد که با او مذاکره کنم» نوشت: دلیل اینکه شما کسی را برای مذاکره در ایران ندارید، کاملاً روشن است.

در ادامه پیام سفارت ایران در هلسینکی آمده است: رهبران ایران به این نتیجه رسیده‌اند که مذاکره با فردی که فاقد سلامت شخصیتی است و صرفاً به عنوان ابزاری در خدمت رژیم اسرائیل عمل می‌کند، اتلاف وقت است.

کنایه سنگین سفارت ایران به ترامپ

اشتراک گذاری
برچسب ها
سفارت ایران فنلاند ترامپ مذاکره
درباره پیروز مجتهدزاده ؛ مردی که ژئوپلیتیک ایران را به لندن برد
بازخوانی تاریخ؛ پزشکی که گلوله را از قلب شاه درآورد و در جیبش گذاشت!
بازخوانی تاریخ؛ از دربار ناصرالدین‌شاه تا توکیو/ماجرای اولین سفیر ایران در ژاپن
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کاخ سفید دستور تعلیق حمله به ایران را صادر کرد
ونس: مخالف جنگ با ایران بودم!
ترامپ: کوه کلنگ را بررسی میکنیم؛ شاید مجبور به رفتن شویم
شرط ایران برای مذاکره با آمریکا اعلام شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
heidar
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
1
3
پاسخ
بهتر بود اشاره میکرد فاقد سلامت روانی است
دو ویدیو از حمله به بیت رهبری و روایت تازه از وضعیت جسمی آیت الله مجتبی خامنه‌ای
قیمت طلا و سکه امروز ۲۳ مهر/ رکورد جدید زده شد
پیام سردار قاآنی در پی درگذشت «ننه عصمت»
تمدید مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ
تاج به کفاشیان گفته بود که داور هوای تراکتور را داشته باشد/ خطیبی گفت آرای فدراسیون با ۲۰۰ میلیون خریداری شد/ برخی داوران در روز مبادا به فدراسیون کمک می‌کنند
فال امروز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵
آمریکا با انداختن این بمب‌ها به جنگ با ایران پایان می‌دهد!
ویدیوهای صید آیفون از کشتی در حال غرق در تنگه هرمز
ایران منتظر شکست نتانیاهو نباشد!/ مخالفان نتانیاهو هم همان سیاست را ادامه می‌دهند
پیام رئیس مجلس درپی شهادت افسانه عقیلا
تهدید محسن رضایی را باید جدی گرفت؛ ایران مراکز داده خلیج فارس را تهدید می‌کند
سهمیه ۱۰ هزار دلاری با کارت ملی؛ از کدام بانک‌ها و چگونه ارز بخریم؟
اثرات مصرف «اسپیرولینا» بر سلامت کبد
تست خودروی پرنده تسلا رودستر را ببینید
درخواست جام زهر پایان جنگ با آمریکا در صداوسیما!
تشکر دختر رضا پهلوی از روبیو برای توهین به تاریخ ایران  (۱۳۱ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۵ نظر)
شعارهای بامزه سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی  (۷۴ نظر)
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ  (۷۱ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۵۹ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۵ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
تصویر جدید از سیدمحمد خاتمی با عصا  (۴۵ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
ردپای دو کشور عربی در ناامنی‌های سیستان‌وبلوچستان / عملیات گروهک‌ها تغییر کرده است  (۴۱ نظر)
درخواست جام زهر پایان جنگ با آمریکا در صداوسیما!  (۴۰ نظر)
خوداظهاری؛ طرح جدید دولت برای حذف فقرا  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005ryI
tabnak.ir/005ryI