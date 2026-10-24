سخنگوی سپاه: به اذن الهی قدرت اول جهان خواهیم شد

سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به تاثیر تحولات جاری بر آینده ایران و منطقه، تصریح کرد: این تقابل می‌تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای ایران داشته باشد و بر سرنوشت ملت‌های دیگر نیز اثر بگذارد.

به گزارش تابناک؛ سردار حسین محبی روز شنبه در چهارمین همایش منزلت نماز نیرو‌های مسلح استان قزوین برگزار شد، تصریح کرد: جامعه ایران باید با شناخت شرایط، حفظ انسجام و اتکا به ظرفیت‌های داخلی، برای تعیین سرنوشت خود با آگاهی و مسئولیت‌پذیری عمل کند و به اذن الهی سرنوشت ما در این جنگ آخرالزمانی، پیروزی مطلق است و انشاالله ابرقدرت جهان خواهیم شد.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ تحمیلی سوم، به‌ویژه شهید امت، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای، شهدای دانشمند و سایر شهدای حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، بر ضرورت توجه به جایگاه نماز و نقش آن در ساختن انسان و جامعه تأکید کرد.

سردار محبی ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و با اشاره به جایگاه نماز در ادیان الهی، اظهار کرد: نماز اختصاص به اسلام ندارد، بلکه در همه ادیان الهی وجود داشته، نماز عالی‌ترین، روشن‌ترین و عاشقانه‌ترین شکل ارتباط انسان با خداوند متعال است و از همین رو، در تعابیر دینی از نماز به‌عنوان زیارت‌نامه خدا یاد شده است.

وی با اشاره به اینکه نماز دارای دو بُعد جسم و روح است، افزود: جسم نماز به ارکان، احکام و ظاهر آن مربوط می‌شود و روح نماز در حضور قلب، توجه به کلمات و مفاهیم نماز، احساس حضور در محضر پروردگار و ارتباط آگاهانه با خداوند تجلی پیدا می‌کند، اگر انسان هم ظاهر نماز را به‌درستی به‌جا آورد و هم روح آن را در وجود خود محقق کند، نماز را به‌صورت کامل اقامه کرده است.

سخنگوی سپاه پاسداران با تأکید بر تفاوت خواندن نماز و اقامه نماز، تصریح کرد: در معارف دینی، سخن از اقامه نماز است، نه صرفاً خواندن آن، اقامه نماز به این معناست که انسان نماز را در وجود خود برپا کند و در جامعه نیز زمینه تحقق آثار و کارکرد‌های آن را فراهم آورد، نمازی که به‌درستی اقامه شود، باید در رفتار فردی و اجتماعی انسان اثر بگذارد و منشأ تحولات اساسی در زندگی او باشد.

نماز عامل ساختن انسان الهی و تقویت فضایل اخلاقی

سردار محبی، نخستین کارکرد راهبردی نماز را ساختن انسان و رساندن او به هویت واقعی و فطرت الهی خود دانست و گفت: انسان دارای ساحت مادی و طبیعی و نیز ساحت فطری و الهی است، فطرت الهی، هویت حقیقی انسان را شکل می‌دهد، اما انسان در زندگی مادی ممکن است در برابر مشکلات، آسیب‌ها و ناملایمات، گرفتار بی‌تابی، جزع و بی‌قراری شود.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره ویژگی‌های انسان و استثنای نمازگزاران از برخی صفات منفی، بیان کرد: قرآن کریم در سوره معارج، انسان را در برابر گرفتاری‌ها بی‌تاب و در مواجهه با خیر و نعمت، انحصارطلب معرفی می‌کند، اما نمازگزاران از این ویژگی‌ها مستثنا هستند؛ زیرا آنان بر نماز خود مداومت دارند.

وی ادامه داد: نماز می‌تواند انسان را از مرحله صرفاً مادی و طبیعی عبور دهد و به مرتبه‌ای برساند که براساس فطرت الهی خود زندگی کند، انسانی که در پرتو نماز ساخته می‌شود، خیرخواه، ایثارگر، فداکار و اهل محبت خواهد بود و به‌جای گرفتار شدن در خودخواهی و انحصارطلبی، به فکر دیگران نیز خواهد بود.

به گفته سخنگوی سپاه پاسداران، اگر کسی می‌خواهد به هویت واقعی انسانی خود نزدیک شود و در مسیر الهی شدن گام بردارد، باید نماز را جدی بگیرد، چراکه نماز از مهمترین عوامل تربیت انسان و تقویت ویژگی‌های متعالی در وجود اوست.

نماز زمینه‌ساز نزول برکات الهی و استجابت دعا

سردار محبی، دومین کارکرد راهبردی نماز را جلب خیرات و برکات الهی و فراهم شدن زمینه استجابت دعا برشمرد و برای تبیین این موضوع با اشاره به ماجرای حضرت زکریا (ع)، گفت: آن حضرت در دوران پیری، با توجه به نداشتن فرزند و نگرانی از استمرار رسالت الهی در خاندان خود، از خداوند درخواست فرزند کرد، قرآن کریم بیان می‌کند که بشارت تولد حضرت یحیی (ع) هنگامی به ایشان داده شد که در محراب و در حال اقامه نماز بود.

وی ادامه داد: این واقعه نشان می‌دهد که نماز جایگاهی ویژه در ارتباط انسان با خداوند و دریافت بشارت‌های الهی دارد، در ماجرای حضرت زکریا (ع)، بشارت فرزند در هنگام نماز به ایشان داده شد و این موضوع یکی از نمونه‌های روشن پیوند نماز با عنایت و رحمت الهی است.

وی در ادامه به ماجرای تغییر قبله مسلمانان اشاره کرد و یادآور شد: پیامبر اکرم (ص) در سال‌های آغازین بعثت به سوی بیت‌المقدس نماز می‌خواندند، پس از هجرت به مدینه، برخی از یهودیان از این موضوع برای ایجاد شبهه درباره استقلال دین اسلام استفاده کردند و با طرح این ادعا که مسلمانان قبله مستقلی ندارند، درصدد ایجاد تردید در میان مسلمانان برآمدند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، آیه تغییر قبله نازل شد و در جریان نماز ظهر، پس از اقامه دو رکعت، جهت نماز پیامبر اکرم (ص) و مسلمانان به سوی کعبه تغییر کرد، این واقعه که در مسجد بنی‌سلمه رخ داد و آن مکان بعد‌ها به مسجدالقبلتین شهرت یافت، نمونه‌ای از چگونگی پاسخ به شبهات و تثبیت استقلال جامعه اسلامی در بستر نماز بود.

نماز، سرچشمه قدرت مقاومت و توانمندی در مسوولیت‌پذیری

سردار محبی، سومین کارکرد راهبردی نماز را ایجاد قدرت در انسان دانست و گفت: نماز به انسان قدرت مقاومت، ایستادگی، مبارزه، مدیریت، فرماندهی و تحمل مسوولیت می‌بخشد، این قدرت تنها به معنای توان جسمی نیست، بلکه شامل استحکام درونی، تقویت اراده و توان ایستادگی در برابر لغزش‌ها و دشواری‌ها نیز می‌شود.

تقابل امروز با آمریکا و رژیم صهیونیستی، جنگ بر سر هویت و تمدن ایران است

وی با تاکید بر اینکه تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی فراتر از عرصه نظامی و دربرگیرنده هویت، فرهنگ، دین و تمدن ایرانی ـ اسلامی است، تصریح کرد: حفظ تمامیت کشور و صیانت از هویت ملی و دینی، از مهم‌ترین مسئولیت‌های امروز ملت ایران است.

سردار محبی، با تبیین آثار فردی و اجتماعی نماز، اظهار کرد: یکی از مهمترین کارکرد‌های نماز، بازداشتن انسان از فحشا و منکر و تقویت نیروی درونی او برای مقابله با رفتار‌های نادرست است.

سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به تفاوت میان نماز و برخی دیگر از واجبات دینی، افزود: در حالی که حج در شرایط خاص واجب می‌شود و روزه در ماه رمضان انجام می‌گیرد، نماز فریضه‌ای مستمر است که در طول شبانه‌روز تکرار می‌شود و این استمرار، فرصتی برای تقویت مداوم نیروی معنوی و مراقبت درونی انسان فراهم می‌آورد.

وی با تأکید بر اهمیت این موضوع در شرایط امروز کشور گفت: از نگاه ما، حفظ و تقویت نظام جمهوری اسلامی از مهم‌ترین معروف‌ها و تضعیف آن از مهم‌ترین منکرات است. نمازگزار باید نسبت به سرنوشت کشور و جامعه اسلامی احساس مسئولیت داشته باشد و در مسیر صیانت از ارزش‌ها و تقویت بنیان‌های جامعه گام بردارد.

سخنگوی سپاه پاسداران با بیان اینکه نماز در افزایش توانمندی افراد برای پذیرش مسوولیت‌های سنگین نقش دارد، تصریح کرد: مسوولان برای انجام صحیح وظایف خود و فرماندهان برای فرماندهی درست، به استحکام درونی و قدرت تحمل مسوولیت نیاز دارند و نماز می‌تواند این ظرفیت را در انسان تقویت کند و به او توان بیشتری برای ایستادگی در برابر دشواری‌ها ببخشد.

سردار محبی با اشاره به توصیه‌های رهبر شهید به فرماندهان درباره استمرار نماز شب و نوافل، خاطرنشان کرد: تأکید بر حفظ عبادت‌های مستحبی، تنها به معنای انجام یک وظیفه عبادی نیست، بلکه این عبادت‌ها می‌توانند زمینه تقویت روحی و معنوی افرادی را فراهم کنند که مسوولیت‌های سنگینی برعهده دارند، کسی که می‌خواهد بار مسئولیت را به‌درستی بر دوش بکشد، به استحکام درونی نیاز دارد و نماز یکی از عوامل تقویت این استحکام است.

وی با اشاره به جایگاه عبادت در سیره پیامبران الهی، اظهار کرد: در قرآن کریم، پیامبران به عبادت و ارتباط با خداوند سفارش شده‌اند. حضرت موسی (ع) به عبادت پروردگار مأمور شد، حضرت عیسی (ع) از بندگی خداوند و سفارش به نماز سخن گفت و پیامبر اکرم (ص) نیز افزون بر مسئولیت سنگین رسالت، به شب‌زنده‌داری و عبادت شبانه مأمور شدند.

سردار محبی با اشاره به آیات سوره مزمل، افزود: در این آیات، پیامبر اکرم (ص) به شب‌زنده‌داری، تلاوت قرآن و عبادت سفارش می‌شوند و در ادامه، از مسوولیتی سنگین سخن به میان می‌آید، این موضوع نشان می‌دهد که آمادگی معنوی و تقویت ظرفیت درونی، در انجام مأموریت‌های بزرگ و تحمل مسوولیت‌های دشوار اهمیت دارد.

تقابل با آمریکا و رژیم صهیونیستی فراتر از میدان نظامی

سردار محبی با اشاره به شرایط حساس کشور و تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: امروز در موقعیتی حساس قرار داریم و باید ابعاد مختلف این تقابل را به درستی بشناسیم، اهداف دشمنان صرفاً به عرصه نظامی محدود نمی‌شود، بلکه هویت، فرهنگ، دین و تمدن ایران نیز در کانون این تقابل قرار دارد.

وی با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌دنبال تضعیف و تجزیه ایران هستند، اظهار کرد: یکی از محور‌های اصلی این تقابل، هویت ایرانی و اسلامی ملت ایران است، آنان می‌خواهند هویت ما را تضعیف کنند، فرهنگمان را از میان ببرند و ارزش‌ها و الگو‌های مورد نظر خود را جایگزین آن کنند، در این چارچوب، دین نیز یکی از مؤلفه‌هایی است که دشمنان درصدد تضعیف پیوند جامعه با آن هستند.

سخنگوی سپاه پاسداران با تأکید بر اینکه تقابل جاری را نباید صرفاً در چارچوب درگیری‌های نظامی تحلیل کرد، افزود: جنگ هویتی به معنای رویارویی بر سر ارزش‌ها، باورها، فرهنگ و تصویری است که یک ملت از خود و آینده‌اش دارد، بر این اساس، دفاع از کشور تنها به حفاظت از مرز‌های جغرافیایی محدود نمی‌شود، بلکه صیانت از فرهنگ، باور‌های دینی و هویت تاریخی ملت نیز بخشی از این مسوولیت است.

وی در ادامه، تمدن ایرانی و اسلامی را از دیگر محور‌های این تقابل برشمرد و گفت: ایران از پیشینه‌ای تمدنی برخوردار است که در طول هزاران سال شکل گرفته و با ورود اسلام، ابعاد تازه‌ای یافته، دشمنان در پی تضعیف این میراث و جلوگیری از استمرار نقش تمدنی ایران هستند و ازاین‌رو، دفاع از تمدن ایرانی ـ اسلامی باید در کنار دفاع از تمامیت ارضی کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ درباره ایران و طرح موضوع جنگ تمدنی، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که ابعاد تقابل کنونی، علاوه بر توان نظامی، به فرهنگ، هویت و تمدن نیز مربوط می‌شود و شناخت این ابعاد برای مواجهه آگاهانه با شرایط پیش رو ضرورت دارد.

ایستادگی ملت ایران و مسوولیت تعیین سرنوشت کشور

سردار محبی با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور، تاکید کرد: به اذن و توفیق الهی، با تکیه بر خون شهدا، ایستادگی مردم و مقاومت در برابر دشمن، می‌توان از این مرحله عبور کرد و آینده‌ای همراه با عزت و اقتدار برای ایران رقم زد.

سخنگوی سپاه پاسداران، بر ضرورت دفاع همه‌جانبه از کشور تأکید کرد و افزود: امروز باید از تمامیت ایران، فرهنگ و هویت ملی و دینی و تمدن خود دفاع کنیم، این مسوولیت، تنها متوجه یک بخش از جامعه نیست، بلکه همه مردم و مسوولان باید در حفظ استقلال، انسجام و ارزش‌های کشور نقش‌آفرینی کنند.