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انهدام تیم وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه در غرب کشور

سپاه از انهدام یک تیم دو نفره وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه و کشف ۱۰ دستگاه استارلینک، ۱۰ قبضه کلاشینکف و ۵ هزار فشنگ جنگی خبر داد.
کد خبر: ۱۴۰۰۱۴۷
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سپاه

 

به گزارش تابناک؛ سربازان گمنام امام زمان (عج) در قرارگاه نجف اشرف و تیپ انصارالرسول (ص) نیروی زمینی سپاه از انهدام یک تیم ۲ نفره وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه و کشف محمولهٔ تسلیحاتی و ارتباطی از آنها خبر دادند.

کشف تجهیزات ارتباطی استارلینک و محموله تسلیحاتی

رزمندگان سپاه با رصد مستمر و اشراف کامل بر تحرکات مرزی و منطقه‌ای موفق شدند در این عملیات ۱۰ دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، ۱۰ سلاح کلاشینکف و ۵ هزار فشنگ جنگی را از این تیم کشف و ضبط کنند.

اعترافات متهمان درباره جذب و سوءاستفاده در بستر فضای مجازی

یکی از متهمان دستگیرشده در اعترافات اولیه‌اش با تشریح نحوه ارتباط با سرویس‌های معاند گفت: «پیش‌از این به‌همراه پسرخاله‌ام در زمینهٔ قاچاق کالا فعالیت می‌کردیم. حدود ۱۰ روز پیش از طریق پیام‌رسان تلگرام، فرد ناشناسی با عنوان اینکه ساکن کردستان است با من ارتباط برقرار کرد و پس از احوالپرسی و جلب اعتماد، پیشنهاد داد در ازای دریافت مبلغی پول، بسته‌ای را برای او جابه‌جا کنم.»

او مدعی شده ناخواسته در دام این شبکهٔ تروریستی افتاده و ادامه داد: «همراه پسرخاله‌ام برای جابه‌جایی بسته اقدام کردیم که در تور نیرو‌های اطلاعاتی سپاه گرفتار شدیم. خیانت به خاک و وطن هیچ عاقبتی جز پشیمانی و اسارت ندارد و از مردم و جوانان تقاضا دارم در فضای مجازی فریب پیشنهاد‌های مشکوک را نخورند، چرا که این شبکه‌ها برای اهداف خود دست به سوءاستفاده از افراد می‌زنند».

مردم هرگونه تحرک مشکوک یا اخبار امنیتی را در اسرع وقت با ستاد خبری ۱۱۴ سازمان اطلاعات سپاه در میان بگذارند.

منبع: فارس

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سربازان گمنان امام زمان سرویس جاسوسی استارلینک
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