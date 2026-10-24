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کد خبر:۱۴۰۰۱۲۷
کد خبر:۱۴۰۰۱۲۷
1065 بازدید
نظرات: ۶
نبض خبر

ما میراث دار کوروش و داریوشیم؛ لباس‌شان عبا و عمامه بود

ویدیویی از یک روحانی که با استفاده از یک نیسان آبی تبلیغ می‌کند و از میراث‌داری کوروش و داریوش می‌گوید در کنار ویدیوی از دو روحانی که می‌گویند لباس‌شان ایرانی است و کوروش و داریوش و هخامنشیان و ساسانیان لباس‌شان عبا و عمامه بوده، وایرال شده است. هر دو ویدیو را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر آخوند عبا عمامه ویدیو روحانی داریوش کوروش هخامنشیان ساسانیان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
3
15
پاسخ
مهم اینه من بیکارم ومریض مهم نیست لباس چی بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
0
0
پاسخ
....این روحانی عزیز قرار بود همکار نوجونشو با موشک بزنه به اسرائیل ولی هنوز کنارشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
7
1
پاسخ
درود و سلام بر شما که حقیقت تاریخی رو بیان کردید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
2
7
پاسخ
مصادره به مطلوب که میگن اینو میگن ! این چه توجیه و مقایسه ی بیجایئه آخه !؟ به کجا داریم میریم ما ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
1
5
پاسخ
مهم اینه که چرا الان یک دفعه یاد کوروش و داریوش افتادید !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
شما چرا از کوروش و داریوش یه دفعه زده شدید
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