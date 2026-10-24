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ما میراث دار کوروش و داریوشیم؛ لباسشان عبا و عمامه بود
ویدیویی از یک روحانی که با استفاده از یک نیسان آبی تبلیغ میکند و از میراثداری کوروش و داریوش میگوید در کنار ویدیوی از دو روحانی که میگویند لباسشان ایرانی است و کوروش و داریوش و هخامنشیان و ساسانیان لباسشان عبا و عمامه بوده، وایرال شده است. هر دو ویدیو را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.
گزارش خطا
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....این روحانی عزیز قرار بود همکار نوجونشو با موشک بزنه به اسرائیل ولی هنوز کنارشه
مصادره به مطلوب که میگن اینو میگن ! این چه توجیه و مقایسه ی بیجایئه آخه !؟ به کجا داریم میریم ما ؟