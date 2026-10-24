ویدیویی از یک روحانی که با استفاده از یک نیسان آبی تبلیغ می‌کند و از میراث‌داری کوروش و داریوش می‌گوید در کنار ویدیوی از دو روحانی که می‌گویند لباس‌شان ایرانی است و کوروش و داریوش و هخامنشیان و ساسانیان لباس‌شان عبا و عمامه بوده، وایرال شده است. هر دو ویدیو را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.