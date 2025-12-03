نبض خبر
ویدیوی جالب درباره فتوای خبرساز آیت الله سیستانی
اخیراً استفتایی درباره اقامه نماز پشت سر امام جماعتی که از حکومت حقوق دریافت میکند به زبان عربی در سایت آیتاللهالعظمی «سید علی سیستانی» منتشر شد که واکنشهای زیادی در پی داشته است. در این استفتاء پرسیده شده بود: «در برخی کشورهای اسلامی، دولت برای امامان جماعت در مساجد حقوق ماهیانه تعیین میکند و برخی از آنان نیز روحانیان شیعه هستند. نظر شریف شما در این باره چیست؟» آیتاللهالعظمی سیستانی پاسخ داده بودند: «ما به مؤمنانی که خداوند متعال آنان را عزیز بدارد، توصیه میکنیم پشت سر کسی که حقوق دولتی دریافت میکند، نماز نخوانند. این توصیه نه برای طعن و خدشه دار کردن عدالت امام جماعت است، بلکه برای آن است که این جایگاهها و مواضع، کاملاً از هرگونه دخالت احتمالی حکومت حتی در آینده مصون بماند». دفتر مرجع عالیقدر شیعه در مشهد از حجتالاسلام «سید محمدرضا سیستانی» فرزند ارشد آیتالله سیستانی درباره صحت این استفتاء و پاسخ آن پرسوجو کرد و او پاسخ داده «این موضوع صحیح است، ولی [فتوای صادره] ناظر به جمهوری اسلامی ایران نیست و توصیهای غیرالزامی است» حالا یک روحانی با انتشار ویدیویی سعی در توضیح ماجرا کرده که میبینید و میشنوید.
