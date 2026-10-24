افشاگری هیلاری درباره امتیازدهی ترامپ به روسیه

به گزارش تابناک، هیلاری کلینتون در گفت‌وگوی خود در پاسخ به این سوال که چرا آمریکا در این زمان درحال ارائه امتیازات زیاد به روسیه ازجمله اجازه صادرات گازوئیل است، گفت: «خب فکر می‌کنم او می‌خواست از یک سو میان تلاش اوکراینی‌ها برای دفاع از خود و انتقال جنگ به خاک روسیه و از سوی دیگر قیمت بنزین و گازوئیل ارتباط برقرار کند؛ انگار که این اقدامات بر قیمت سوخت تاثیر می‌گذارند.»

وی تصریح کرد: «این یک دروغ محض است. افزایش قیمت سوخت عمدتا ناشی از جنگ بی‌محابا و ناموفق او علیه ایران است. بنابراین، او تلاش کرد توجیهی سیاسی برای این اقدام ارائه دهد اما هیچ‌کس این حرف‌ها را جدی نمی‌گیرد.»

کلینتون با اشاره به اینکه امتیازدهی‌های ترامپ به روسیه سه دلیل دارد، بیان کرد: «اول از همه، او همچنان شیفته رهبران قدرتمندی است که می‌توانند هر کاری دل‌شان می‌خواهد انجام دهند، از جمله کشتن مخالفان‌شان. واقعا باورکردنی نیست که رئیس‌جمهوری داریم که می‌خواهد به یک دیکتاتور اقتدارگرا تبدیل شود و از قدرت بی‌مهاری برخوردار باشد که چنین چیزی به دنبال دارد. به نظرم این عامل اول است.»

وزیر خارجه پیشین آمریکا افزود: «عامل دوم این است که او به‌شدت در تلاش است با انجام معاملات بیشتر با روسیه پول بیشتری به دست آورد. گزارش‌های زیادی نیز در این باره منتشر شده است. روزنامه وال‌استریت ژورنال در پوشش بسیاری از اقدامات ترامپ، خانواده‌اش و نزدیکانش واقعا خوب عمل کرده است.»

کلینتون گفت: «آن‌ها می‌خواهند با روسیه معاملات مالی از جمله در زمینه نفت و گاز و مواد معدنی راهبردی انجام دهند. این معاملات هم شامل دارایی‌های روسیه، مانند میدان‌های نفت و گاز و شرکت لوک‌اویل می‌شود و هم به تقسیم دارایی‌های اوکراین مربوط است؛ به‌گونه‌ای که اوکراین عملا از سرزمین‌هایی که روسیه به آن‌ها حمله کرده و تحت کنترل خود نگه داشته است، صرف‌نظر کند.»

این مقام پیشین آمریکایی عنوان کرد: «بنابراین، هر وقت می‌بینید ترامپ کاری انجام می‌دهد، آن شعار قدیمی را به یاد بیاورید: پول را دنبال کنید، پول را دنبال کنید.»

کلینتون در ادامه با تاکید بر اینکه علت سوم امتیازدهی‌های ترامپ به این مرتبط است که «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه اسنادی علیه ترامپ در اختیار دارد، عنوان کرد: «همچنان باور دارم که او عکس‌ها، ویدئوها یا هر مدرک دیگری از این دست را نگه داشته است. نحوه مبارزه سرسختانه ترامپ با انتشار اسناد پرونده اپستین، خودش گویای همه‌چیز است. وقتی سرانجام تمام اسناد پرونده اپستین را ببینیم، فکر می‌کنم حتی کسانی که از ترامپ حمایت کرده‌اند نیز از آنچه درباره او فاش می‌شود، شوکه خواهند شد.»

کلینتون در انتها گفت: «بنابراین، صادقانه بگویم، فکر می‌کنم مسئله سه چیز است: تمایل به تبدیل شدن به یک دیکتاتور، پول و باز هم پول و تلاش برای راضی نگه داشتن پوتین تا او مدارکی را که علیه ترامپ در اختیار دارد، افشا نکند.»

منبع: ایسنا