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تصاویر دو سوپر تانکر نفتکش که امروز منفجر شدند
بنابر اعلام روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، از ابتدای امروز دو سوپر نفتکش متخلف که تلاش کردند از مسیر غیر مجاز و جنوبی تنگه هرمز عبور کنند با برخورد به مین دریایی، موتورخانه آنها پس از انفجار و آتش سوزی شدید از کار افتاده و در جای خود متوقف گردیدند. این نفتکش ها در مجموع بیش از چهار میلیون و پانصد هزار بشکه نفت خام حمل می کردند که پس از اصابت به مین دریایی در ساحل جنوبی تنگه هرمز رها شده و خدمه کشتی آن را ترک کرده اند.
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