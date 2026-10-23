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کد خبر:۱۴۰۰۰۵۷
کد خبر:۱۴۰۰۰۵۷
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نبض خبر

تصاویر دو سوپر تانکر نفتکش که امروز منفجر شدند

بنابر اعلام روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، از ابتدای امروز دو سوپر نفتکش متخلف که تلاش کردند از مسیر غیر مجاز و جنوبی تنگه هرمز عبور کنند با برخورد به مین دریایی، موتورخانه آنها پس از انفجار و آتش سوزی شدید از کار افتاده و در جای خود متوقف گردیدند. این نفتکش ها در مجموع بیش از چهار میلیون و پانصد هزار بشکه نفت خام حمل می کردند که پس از اصابت به مین دریایی در ساحل جنوبی تنگه هرمز رها شده و خدمه کشتی آن را ترک کرده اند.
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