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کد خبر:۱۳۹۸۶۶۹
کد خبر:۱۳۹۸۶۶۹
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نبض خبر

فرمانده نیروی دریایی سپاه: منتظر ناوهای آمریکاییم

سردار علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران هشدار داد: «...منتظریم ناوهای آمریکایی به ورودی تنگۀ هرمز نزدیک شوند تا غرق‌شان کنیم؛ لحظه‌به‌لحظه روزشماری می‌کنیم تا این اتفاق بیفتد... آمریکایی‌ها و همکارانشان در منطقه یک سکوت رسانه‌ای ایجاد کرده‌اند که مردم دنیا نفهمند کشتی‌های متخلف تنبیه می‌شود؛ برای همین ما دو نمونه از تبیه کشتی‌های متخلف را منتشر کردیم...» مواضع کامل سردار عظمایی را می‌بینید و می‌شنوید.
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