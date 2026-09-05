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کد خبر:۱۳۹۳۰۵۱
کد خبر:۱۳۹۳۰۵۱
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نبض خبر

تصاویر تازه حمله آمریکا به سه نفتکش ایرانی

یک نفتکش ایرانی، صبح امروز در اطراف جزیره خارک هدف حمله ارتش تروریست آمریکا قرار گرفت که تلفات جانی در بر نداشت. همچنین خبرنگار صداوسیما در جاسک هرمزگان از حمله ارتش تروریستی آمریکا به دو نفتکش در محدوده این شهرستان خبر می‌دهد. یکی از این نفتکش‌ها خالی و دومی حامل محموله نفت بود. خدمه این دو نفتکش با قایق‌های نجات به ساحل منتقل شدند. تصاویر تازه‌ای که سنتکام و صداوسیما از حمله به ام تی داونی، ام تی استارک و ام تی کیلو منتشر کردند و به زودی با پاسخ سخت ایران مواجه خواهد شد را می‌بینید.
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نبض خبر حمله آمریکا به نفتکش جنگ نفتکش ها کنترل تنگه هرمز جنگ ایران و آمریکا حمله به نفتکش ایران
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