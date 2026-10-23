«یوهان واده‌فول» وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرد که آلمان، فرانسه و انگلیس آماده مذاکره با ایران هستند تا اطمینان حاصل شود که این کشور به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند.

به گزارش تابناک، علی‌رغم اینکه ایران بارها بر مسالمت‌آمیز برنامه هسته‌ای خود تاکید و همچنین اعلام کرده سلاح هسته‌ای در دکترین دفاعی ایران جایگاهی ندارد، واده‌فول عنوان کرد که تروئیکای اروپایی آماده مذاکره با ایران بر سر مسئله هسته‌ای است.

وی همچنین با اشاره به درگیری‌ها میان یمن و عربستان سعودی، بر تداوم گفت‌وگوها با جنبش انصارالله یمن تاکید کرد.

منبع: ایسنا