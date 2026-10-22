شبکه ۱۵ تلویزیون اسرائیل مدعی شد: به گفته دو دیپلمات منطقه‌ای، اعضای خانواده دیپلمات‌های آمریکایی از سراسر خاورمیانه، به‌استثنای عمان و اسرائیل، در حال تخلیه هستند.

به گزارش تابناک؛ شبکه ۱۵ تلویزیون اسرائیل مدعی شد: به گفته دو دیپلمات منطقه‌ای، اعضای خانواده دیپلمات‌های آمریکایی از سراسر خاورمیانه، به‌استثنای عمان و اسرائیل، در حال تخلیه هستند. موضوع صرفاً به توصیه برای تخلیه محدود نمی‌شود؛ در عربستان سعودی نیز روند تخلیه دیپلمات‌های آمریکایی در جریان است.