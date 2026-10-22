En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

مشاور سابق اوباما: جنگ بعدی برای ایران ویرانگرتر است

ولی نصر، مشاور سابق اوباما، با هشدار درباره احتمال بازگشت آمریکا به جنگ، تأکید کرد که دور بعدی درگیری می‌تواند برای ایران و خاورمیانه گسترده‌تر و ویرانگرتر باشد.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۸۹
| |
90 بازدید
ولی نصر

به گزارش تابناک؛ ولی نصر، مشاور سابق اوباما گفت: تمام نشانه‌ها حاکی از آن است که ایالات متحده در مسیر بازگشت به جنگ قرار دارد.

وی ادامه داد: دور بعدی درگیری ممکن است برای ایران، و همچنین برای خاورمیانه، گسترده‌تر و ویرانگرتر باشد.

ولی نصر افزود: این دور از جنگ شاید پایان درگیری نباشد، بلکه آغاز فروپاشی گسترده‌تری در منطقه باشد؛ روندی که پیامد‌های ماندگاری نیز برای اقتصاد جهانی به همراه خواهد داشت.

مشاور اوباما عنوان کرد: واشنگتن و اسرائیل می‌خواهند با وارد کردن ضربات سنگین‌تر، ایران را از پا درآورند، اما احتمال تحقق چنین هدفی پایین است.

منبع: انتخاب

اشتراک گذاری
برچسب ها
ولی نصر جنگ علیه ایران ویرانگر مشاور سابق اوباما خاورمیانه
جدایی امانپور و CNN پس از ۴۳ سال/ کهنه خبرنگار ایرانی- آمریکایی چه خواهد کرد؟
بازخوانی تاریخ؛ «اعتراف‌نامه‌ را با خودکار خودم می‌نویسم!»؛ آخرین جمله یک ابرجاسوس!
پاسخ محکم ایران به تهدیدات آمریکا از طریق عاصم منیر / با خروج مواد غنی‌شده از کشور موافقت نمی‌کنیم
هتل آزادی
گزارش خطا
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند
تصاویر اجساد قتل عام خانوادگی شهرک غرب
لحظات درگیری جنگنده ایران با اف 35 اسرائیل و نجات خلبان ایرانی
اهدای اعضای نوجوان ۱۶ ساله به بیماران نیازمند
روش‌های خانگی و راه‌ های پیشگیری از ترک پاشنه پا
لحظه حمله موشکی هلی کوپترهای آمریکا به لنج ایرانی
پاسخ محکم ایران به تهدیدات آمریکا از طریق عاصم منیر / با خروج مواد غنی‌شده از کشور موافقت نمی‌کنیم
آمریکا تنگه هرمز را بسته نمی‌بیند که بخواهد در ازای بازگشایی امتیاز بدهد/ ترامپ در آستانه انتخابات، از برخورد نظامی مستقیم با ایران خودداری می‌کند
یک اشتباه رایج هنگام مصرف ویتامین D
لحظات حمله کماندوهای انگلیس برای دستگیری جاسوس ایران
ترفندهای بانک‌ها برای پرداخت سود مازاد به روایت اژه‌ای
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند
اظهارات سرلشکر عبداللهی درباره جنگنده سنگین ایران
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۴ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۸ نظر)
پشت پرده صحبت‌های سعید جلیلی درباره شهادت رهبر انقلاب / روایت‌های ناقص سایه نشین از علت وقوع جنگ  (۱۰۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۴ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۶ نظر)
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند  (۶۹ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۶۷ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند  (۶۴ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۸ نظر)
دشمن اقتصاد ایران خودمان هستیم / ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی احمدی‌نژاد کجا رفت؟ / استیضاح میدری را به شرایط خاص گره نزنیم  (۵۷ نظر)
شکایت از نماینده جنجالی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان رسید / درباره ادعای «قیمت داشتن خیلی‌ها» باید مستندات ارائه کند  (۵۵ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۴ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۶ نظر)
طعنه سنگین تاجگردون به ثابتی: نرخ خودت چند است؟!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005sAr
tabnak.ir/005sAr