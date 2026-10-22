مشاور سابق اوباما: جنگ بعدی برای ایران ویرانگرتر است

ولی نصر، مشاور سابق اوباما، با هشدار درباره احتمال بازگشت آمریکا به جنگ، تأکید کرد که دور بعدی درگیری می‌تواند برای ایران و خاورمیانه گسترده‌تر و ویرانگرتر باشد.

به گزارش تابناک؛ ولی نصر، مشاور سابق اوباما گفت: تمام نشانه‌ها حاکی از آن است که ایالات متحده در مسیر بازگشت به جنگ قرار دارد.

وی ادامه داد: دور بعدی درگیری ممکن است برای ایران، و همچنین برای خاورمیانه، گسترده‌تر و ویرانگرتر باشد.

ولی نصر افزود: این دور از جنگ شاید پایان درگیری نباشد، بلکه آغاز فروپاشی گسترده‌تری در منطقه باشد؛ روندی که پیامد‌های ماندگاری نیز برای اقتصاد جهانی به همراه خواهد داشت.

مشاور اوباما عنوان کرد: واشنگتن و اسرائیل می‌خواهند با وارد کردن ضربات سنگین‌تر، ایران را از پا درآورند، اما احتمال تحقق چنین هدفی پایین است.

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