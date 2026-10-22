در پی افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری درگیری‌های نظامی، فرمانده نیروی دریایی سپاه با حضور در منزل خانواده شهدای مدافع تنگه هرمز، بر ایستادگی رزمندگان ایران تأکید کرد؛ پیامی که در سایه تحولات خلیج فارس و حساسیت درگیربها در تنگه هرمز، معنایی فراتر از یک دیدار خانوادگی .

به گزارش تابناک؛ در شرایطی که انتشار گزارش‌ها درباره احتمال ازسرگیری درگیری‌های نظامی و افزایش تحرکات نظامی اسرائیل، بار دیگر فضای رسانه‌ای را تحت تأثیر قرار داده است، دریادار عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه، با حضور در منزل خانواده شهدای جزیره هرمز، با پدر و مادر و خانواده شهدای مدافع تنگه هرمز دیدار کرد.

در این دیدار، خانواده شهدا با دود کردن اسپند از فرمانده نیروی دریایی سپاه استقبال کردند؛ صحنه‌ای صمیمانه که در روزهای افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تشدید تنش‌های نظامی، معنادار به نظر می‌رسد.

دریادار عظمایی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم، از شهیدان پاسدار قدرت زرنگاری، عباس اسلامی، عبدالرضا گلزاری و جواد رئوفی‌مقدم یاد کرد و فداکاری آنان در دفاع از ایران را ارج نهاد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به تقابل با آمریکا و توان نظامی این کشور اظهار داشت: «رزمندگان نیروی دریایی سپاه از هیچ ابرقدرتی هراس ندارند.»

تنگه هرمز؛ کانون تقابل و پیام بازدارندگی

در حدود سه هفته گذشته، برخورد نیروی دریایی سپاه با برخی کشتی‌هایی که مقررات اعلام‌شده درباره عبور از تنگه هرمز را رعایت نکرده‌اند، بر حساسیت وضعیت تردد دریایی در این منطقه افزوده است. بر اساس اطلاعات مراکز معتبر بین‌المللی، عبور کشتی‌ها از بخش جنوبی تنگه در این مدت به نزدیک صفر رسیده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده ابعاد قابل‌توجه محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی نیروی دریایی سپاه است.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انتقال انرژی در جهان است و هرگونه اختلال در تردد دریایی آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بازارهای انرژی و تجارت بین‌المللی داشته باشد. در این شرایط، تأکید فرمانده نیروی دریایی سپاه بر نترسیدن رزمندگان این نیرو از ابرقدرت‌ها را می‌توان بخشی از پیام بازدارندگی ایران در برابر تهدیدهای نظامی و تلاش برای اعمال فشار ارزیابی کرد.

هم‌زمانی تهدیدهای رسانه‌ای و تأکید بر آمادگی دفاعی

هم‌زمان با انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال تحرکات نظامی جدید اسرائیل و بازگشت درگیری‌ها، دیدار فرمانده نیروی دریایی سپاه با خانواده شهدای مدافع تنگه هرمز، تصویری از تداوم ارتباط فرماندهان نظامی با خانواده‌های هم‌رزمان شهیدشان ارائه می‌دهد. استقبال گرم خانواده‌ها از دریادار عظمایی، در کنار اعلام آمادگی نیروهای مسلح و مردم ایران برای مقابله با هرگونه تجاوز خارجی، بر روحیه ایستادگی و تاب‌آوری در برابر تهدیدها تأکید دارد.

انتشار تصویر فرمانده‌ای که از میدان پرتنش خلیج فارس با روحیه و شجاعتی مثال زدنی به خانه خانواده شهدای هم‌رزمانش می‌رود و با استقبال صمیمانه آنان روبه‌رو می‌شود، در برابر فضای آکنده از تهدید، معنایی قابل تأمل دارد: فشار روانی و نمایش قدرت نظامی هرگز به هراس اجتماعی در میان ایرانیان منجر نمی‌شود. همین فاصله میان تهدید بیرونی و واکنش درونی جامعه، مهمترین‌مؤلفه‌ای است که دشمن در ارزیابی ظرفیت مقاومت و پایداری مردم ایران به آن توجه نکرد و در گرداب شکست و هزیمت غوطه ور شد.

منبع: نورنیوز