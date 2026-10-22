سازمان ملل خواستار بازگشایی تنگه هرمز شد

به گزارش تابناک، استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، در نشست خبری مدعی شد: «هیچ کشتی تجاری نباید مورد حمله قرار بگیرد. ما خواهان بازگشت آزادی و تردد آزادانه کشتی‌ها در تنگه هرمز هستیم.»

سخنگوی سازمان ملل افزود که این سازمان بار دیگر تاکید می‌کند ایران و آمریکا باید برای حل‌وفصل درگیری جاری به میز مذاکرات بازگردند.

پیش‌تر، سردار سرلشکر «محسن رضایی» نماینده رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه‌ای تفصیلی با رسانه «دراپ‌سایت» ضمن تشریح دلایل شکست تفاهم‌نامه اول، از ارائه هفت شرط جدید ایران به آمریکا از طریق میانجی‌ها خبر داد و تأکید کرد که تا اجرای این شروط، نه تنگه هرمز باز خواهد شد و نه ایران به مذاکرات بازخواهد گشت.

وی تصریح کرد: «بازگشایی تنگه هرمز و ایجاد یک معماری امنیتی گسترده‌تر برای خلیج فارس یک تصمیم واحد نیستند. بازگشایی تنگه همچنان به اجرای شروطی بستگی دارد که ایران به آمریکا اعلام کرده است. گفت‌وگو با شورای همکاری می‌تواند ساختار پیرامون آن تصمیم را آماده کند، اما جایگزین آن نیست.»

منبع: ایسنا