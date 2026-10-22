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جعل هویت مجری معروف شبکه ورزش برای فریب دو زن

پرونده شکایت دو زن جوان از مردی که به ادعای آنها با سوءاستفاده از شباهت نام و نام خانوادگی خود به یکی از مجریان شبکه ورزش، اعتمادشان را جلب کرده بود، در دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۹۹۹۲۸
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بازداشت

به گزارش تابناک؛ این دو زن در فاصله زمانی کوتاهی شکایت‌هایی مشابه مطرح کردند و مدعی شدند که متهم با فریب آنها، مرتکب تجاوز شده است.

هویت جعلی با نام یک چهره ورزشی

یکی از شاکیان در جلسه رسیدگی توضیح داد که آشنایی او با متهم از طریق یک اپلیکیشن دوست‌یابی آغاز شده بود. به گفته این زن، نام و نام خانوادگی فرد با مشخصات یکی از مجریان شناخته‌شده شبکه ورزش مطابقت داشت و همین موضوع باعث شد ادعای او درباره هویتش را باور کند.

این زن همچنین مدعی شد که متهم برای جلب اعتمادش، تصاویری ساخته‌شده با استفاده از هوش مصنوعی برای او فرستاده بود؛ تصاویری که مرد را در کنار فرزندانش و در فضای خانه نشان می‌داد. متهم همچنین گفته بود همسر و فرزندانش خارج از کشور زندگی می‌کنند و به همین دلیل قصد دارد با فرد دیگری وارد رابطه شود.

به روایت شاکی، این مرد خود را فرزند یک انبوه‌ساز ثروتمند معرفی کرده و مدعی شده بود به دلیل موقعیت اجتماعی خانواده‌اش، امکان ملاقات در مکان‌های عمومی را ندارد. او در ادامه نشانی یک واحد مسکونی در غرب تهران را برای ملاقات اعلام کرده بود.

انتقال پول و ادعای تعرض

شاکی نخست در ادامه اظهاراتش گفت که متهم پیش از ملاقات از او خواسته بود ۲۰ میلیون تومان برایش واریز کند و در مقابل، هنگام رسیدن به محل، به او دلار بدهد. این زن مدعی شد مبلغ موردنظر را از طریق سه کارت بانکی انتقال داده و مشاهده نام مشابه در اطلاعات گیرنده، اعتمادش را بیشتر کرده است.

او سپس ادعا کرد پس از ورود به واحد مسکونی، مرد در را بست و با استفاده از زور و اجبار به او تعرض کرد. بررسی‌های اولیه، نشان داده است که متهم آن واحد را به‌صورت ساعتی اجاره کرده بود.

زن دوم نیز شکایتی مشابه مطرح کرد. به گفته او، متهم با ارسال تصاویر و طرح وعده ازدواج و تشکیل زندگی مشترک، اعتمادش را جلب کرده بود؛ اما در جریان ملاقات، به گفته شاکی، با زور به او تعرض کرد.

انکار اتهامات از سوی متهم

متهم در تحقیقات اولیه، اتهامات مطرح‌شده را رد کرده و مدعی شده است که هدفش صرفا آشنایی با این دو زن بوده و مرتکب تجاوز نشده است.

رسیدگی به این پرونده برای روشن شدن جزئیات و بررسی ادعاهای طرفین ادامه دارد. اتهامات مطرح‌شده هنوز باید در روند قضایی بررسی و اثبات شوند و نتیجه نهایی پرونده به تصمیم مرجع قضایی بستگی دارد.

منبع: خبرفوری

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جعل هویت مجری شبکه ورزش فریب
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