یازده ویدیو از حملات مرگبار به مرز ایران و پاکستان

تروریست‌ها ساعتی پیش به به مرز ریمدان در LNC پاکستان حمله کرده و چندین دستگاه خودروی سنگین را به همراه بار آن به آتش کشیدند و شماری نیز مجروح شده‌اند اما درباره کشته‌ها هنوز گزارشی در دسترس نیست. این مرز که مدتی توسط پاکستان بسته شده بود، همزمان با سفر عاصم منیر به ایران باز شد اما حالا تریلی‌ها در حال فاصله گرفتن از این مرز ایران و پاکستان هستند؛ اقدامی که به وضوح دست‌های خارجی در بستن این مرز برای فشار به ایران را نشان می‌دهد. برخی منابع خبری اعلام کردند تجزیه طلبان بلوچ با یک خودروی بمب‌گذاری‌شده به پایگاه اصلی ارتش و سازمان اطلاعات پاکستان در شهر گوادر، واقع در ایالت بلوچستان، حمله کردند و برخی منابع خبری این خودروها را دو فروند اعلام کردند که بر اساس تصاویر به نظر می‌رسد انفجار دو خودروی بمب گذاری شده صحیح باشد. برخی منابع پاکستانی محل حمله مرزی در «دروازه تجاری ۲۵۰» (Trade Gate 250) اعلام کرده‌اند. یازده ویدیو از این حمله که احتمالاً با هدف بستن دوباره مرز انجام شده را در تابناک می‌بینید.