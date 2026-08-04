وضعیت عجیب گذرگاه مرزی ایران و پاکستان

گذرگاه مرزی ریمدان (مرز ریمدان-گبد) یک گذرگاه مرزی بین ایران و پاکستان است. این پایانهٔ مرزی در شهرستان دشتیاری استان سیستان و بلوچستان قرار دارد و با چابهار ۱۲۰ کیلومتر فاصله دارد. در سمت پاکستان، این گذرگاه تا گوادر پاکستان حدود ۷۰ کیلومتر، جیوانی ۶۰ کیلومتر، پسنی ۲۰۰ کیلومتر و کراچی ۷۰۰ کیلومتر فاصله دارد و در انتهای بزرگراه ساحلی مکران (N-10) پاکستان قرار دارد. تصاویر تازه منتشر شده از این مرز ایران و پاکستان از خواب طولانی خودروها در مرز ریمدان حکایت دارد که با توجه به تلاش برای محاصره دریایی ایران توسط آمریکا، اقدامی غیرمسئولانه است.