اگر جان خود را دوست دارید این نقطه تهران نروید
تعداد بازدید : 678
کد خبر:۱۳۳۹۸۰۲
1670 بازدید
نظرات: ۱۰
نبض خبر

تصاویر وحشتناک از هجوم افغان‌ها سمت ایران

تصاویری از مرز ایران و پاکستان یکی از مهم ترین محل ورود مهاجران افغانی و پاکستانی به ایران منتشر شده که زمان ثبت آن مشخص نیست. در این تصاویر جمعیت عظیمی در حال عبور از مناطق مرزی هستند. مهم ترین انتقادها هم در ورود مهاجران که تبعات امنیتی نیز دارد و در جنگ دوازده تبعات امنیتی آشکار شد و هم تبعات اقتصادی دارد که با توجه به وضعیت قاچاق عظیم سوخت تبعاتش مدت‌هاست شکار شده، متوجه کمیت و کیفیت مرزبانی است؛ مسئله‌ای که باید برای آن تدبیری جست.
برچسب‌ها:
نبض خبر مهاجر افغانی مهاجر پاکستانی ویدیو مرز ایران و پاکستان قاچاق انسان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
5
پاسخ
هشدار که...
شبی ، اسب تروا ، سر باز می کند ...
سالار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
10
پاسخ
مسئولین کلاهشون رو بالاتر بذارن
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
7
پاسخ
درود بر دلاور مردان مرز دار نیروی نظامی
وقتی ما به عنوان شهروند دولت بعنوان متولی و نیروهای مسلح به عنوان مافوق و نمایندگان مجلس بعنوان قانون گذار
به درستی کارشان را به انجام نمی رسانند نتیجه می شود این
لطفا ایران را نجات دهیم
اینها هر کدام یک بمب هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
9
پاسخ
پس كجا اين افغانها از كشور رفته اند ولي هنوز هم دارند وارد كشورمان ايران مي شود . آيا مي دانيد بيشترين گراني و نبود آب و برق و غذا از بابت افغاني ها است. اگر اين افغاني ها را بيرون شوند خيلي از مشكلات معيشتي مردم حل مي شود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
البته احتمالا این فیلم مال سالها قبل هست ولی هنوز دارن میان ما تو مملکت برا خودامون نون و آب نداریم بگیرد جلوی اینا را میگن حدود ۹ میلیون افغانی تو ایران هستن بیرونشون کنید و ببینید دیگه اب و برق کم نمیاد
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
6
پاسخ
آخه مرزبانی چکار میکنه، دروازه ها باز و دوباره این افاغنه دارند برمیگردند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
6
پاسخ
مرز را مین گذاری کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
1
0
پاسخ
تصاویری که نه محلش معلومه نه دلیل حرکت جماعت معلومه نه زمان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
4
پاسخ
ما مجاز و غیر مجاز نداریم.
همه افغانها غیر مجاز محسوب میشن
هیچ منفعتی بجز اشغال کردن شغلهای پایین کشور که خوده ایرانیهای رده پایین به این شغلها نیاز واجب دارند و استفاده از یارانه پنهان سوخت و نان و آب و انرژی و ناامن کردن جامعه ، کار دیگه ای نکردن
کمبود نیروی کار در ایران با وجود نرخ بالای بیکاری، به دلیل دستمزدهای پایین و بیگاری است که در صنایع ایران رایج است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
0
0
پاسخ
افغانها چون با حقوق زیر10 میلیون هم حاضربه انجام هرکاری هستندپیمانکاران شهرداری و کلا کارفرمایان سودجو بجای کارگران ایرانی ازآنها استفاده میکنند.یعنی مثل قضیه فیلترشکن فروشی که سودشان مانع رفع است دراینمورد هم یک مافیاشکل گرفته تا افغانها اخراج نشوندکه به قیمت بیکاری کارگران ایرانی کارفرمایان متخلف سودکنند.
