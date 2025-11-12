نبض خبر
تصاویر وحشتناک از هجوم افغانها سمت ایران
تصاویری از مرز ایران و پاکستان یکی از مهم ترین محل ورود مهاجران افغانی و پاکستانی به ایران منتشر شده که زمان ثبت آن مشخص نیست. در این تصاویر جمعیت عظیمی در حال عبور از مناطق مرزی هستند. مهم ترین انتقادها هم در ورود مهاجران که تبعات امنیتی نیز دارد و در جنگ دوازده تبعات امنیتی آشکار شد و هم تبعات اقتصادی دارد که با توجه به وضعیت قاچاق عظیم سوخت تبعاتش مدتهاست شکار شده، متوجه کمیت و کیفیت مرزبانی است؛ مسئلهای که باید برای آن تدبیری جست.
درود بر دلاور مردان مرز دار نیروی نظامی
وقتی ما به عنوان شهروند دولت بعنوان متولی و نیروهای مسلح به عنوان مافوق و نمایندگان مجلس بعنوان قانون گذار
به درستی کارشان را به انجام نمی رسانند نتیجه می شود این
لطفا ایران را نجات دهیم
اینها هر کدام یک بمب هستند
پس كجا اين افغانها از كشور رفته اند ولي هنوز هم دارند وارد كشورمان ايران مي شود . آيا مي دانيد بيشترين گراني و نبود آب و برق و غذا از بابت افغاني ها است. اگر اين افغاني ها را بيرون شوند خيلي از مشكلات معيشتي مردم حل مي شود
ناشناس| |
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
آخه مرزبانی چکار میکنه، دروازه ها باز و دوباره این افاغنه دارند برمیگردند
ما مجاز و غیر مجاز نداریم.
همه افغانها غیر مجاز محسوب میشن
هیچ منفعتی بجز اشغال کردن شغلهای پایین کشور که خوده ایرانیهای رده پایین به این شغلها نیاز واجب دارند و استفاده از یارانه پنهان سوخت و نان و آب و انرژی و ناامن کردن جامعه ، کار دیگه ای نکردن
کمبود نیروی کار در ایران با وجود نرخ بالای بیکاری، به دلیل دستمزدهای پایین و بیگاری است که در صنایع ایران رایج است
افغانها چون با حقوق زیر10 میلیون هم حاضربه انجام هرکاری هستندپیمانکاران شهرداری و کلا کارفرمایان سودجو بجای کارگران ایرانی ازآنها استفاده میکنند.یعنی مثل قضیه فیلترشکن فروشی که سودشان مانع رفع است دراینمورد هم یک مافیاشکل گرفته تا افغانها اخراج نشوندکه به قیمت بیکاری کارگران ایرانی کارفرمایان متخلف سودکنند.