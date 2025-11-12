تصاویری از مرز ایران و پاکستان یکی از مهم ترین محل ورود مهاجران افغانی و پاکستانی به ایران منتشر شده که زمان ثبت آن مشخص نیست. در این تصاویر جمعیت عظیمی در حال عبور از مناطق مرزی هستند. مهم ترین انتقادها هم در ورود مهاجران که تبعات امنیتی نیز دارد و در جنگ دوازده تبعات امنیتی آشکار شد و هم تبعات اقتصادی دارد که با توجه به وضعیت قاچاق عظیم سوخت تبعاتش مدت‌هاست شکار شده، متوجه کمیت و کیفیت مرزبانی است؛ مسئله‌ای که باید برای آن تدبیری جست.