تهدید مقام امنیتی: بانک اهداف آمریکا روی میز ماست

یک مقام ارشد امنیتی گفت: ایران به رده‌های مختلف عملیاتی خود ابلاغ کرده است که چنانچه دور دیگری از جنگ گسترده از جمله موج ترور مقامات و قتل مردم، ایران اقدام براساس بانک اهداف سیاسی آمریکا و مشارکت‌کنندگان در جنگ را علاوه بر زیرساخت‌های آنها، هدف مشروع تلقی خواهد کرد.

به گزارش تابناک؛ یک مقام ارشد امنیتی در تهران گفت: ایران حمله آمریکا و اسرائیل را مفروض می‌داند و ژست‌های دیپلماتیک آمریکا را فاقد اعتبار تلقی می‌کند؛ این برداشت به‌ویژه بعد از سخنرانی روبیو در آتن که پوششی تاریخی-تمدنی به جنگ آمریکا عليه ایران داده است، تشدید گردیده است.

وی افزود: رهبران و نخبگان سیاسی و فکری ایران به نحو بی‌سابقه‌ای به این جمعبندی رسیده‌اند که سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا از تل آویو خط‌دهی می‌شود و اسرائیل هم به هیچ عنوان اجازه هیچگونه راه حل دیپلماتیک را به آمریکا نمی‌دهد چرا که برای ترامپ، اسراییل اول است!

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این مقام ارشد امنیتی در تهران بیان کرد: ایران همین حالا خود را در جنگ با آمریکا می‌بیند و محاصره اقتصادی و دریایی و محددویت هوایی آمریکا را ادامه تجاوز نظامی می‌داند که از ۹ اسفند شروع شده است؛ بر همین اساس، فشار زیادی در لایه‌های مختلف مردم برای اقدام قاطع جهت شکستن محاصره بر مبنای دفاع مشروع وجود دارد.

به گفته این مقام امنیتی، ایران به رده‌های مختلف عملیاتی خود ابلاغ کرده است که چنانچه دور دیگری از جنگ گسترده از جمله موج ترور مقامات و قتل مردم، صورت پذیرد؛ ایران اقدام براساس بانک اهداف سیاسی آمریکا و مشارکت‌کنندگان در جنگ را علاوه بر زیرساخت‌های آنها، هدف مشروع تلقی خواهد کرد.

منبع: فارس