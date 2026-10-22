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ناگفته‌های نتانیاهو از حمله به ایران در جنگ ۱۲ روزه

بنیامین نتانیاهو مدعی شد که در نخستین دیدار خود با دونالد ترامپ پس از بازگشت او به کاخ سفید، طرح حمله به ایران را تشریح کرده و به رئیس‌جمهور آمریکا گفته بود که اسرائیل در هر صورت آماده حمله است.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۹۸
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نتانیاهو

به گزارش تابناک؛ تایمز آو اسرائیل نوشت: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ادعا کرد که در فوریه ۲۰۲۵، در نخستین دیدار خود با دونالد ترامپ پس از بازگشت او به کاخ سفید، به رئیس‌جمهور آمریکا گفته است که اسرائیل قصد دارد به ایران حمله کند.

نتانیاهو در گفت‌وگو با پایگاه خبری «اسرائیل نشنال نیوز» می‌گوید به ترامپ گفته است: «ما قرار است اقدامات الف، ب، ج و د را انجام دهیم.»

نتانیاهو مدعی شد: «وقتی به اسلاید چهارم رسیدم، گفتم بسیار خوشحال می‌شویم اگر شما هم به ما ملحق شوید. در مکانی به نام فردو، یک پناهگاه زیرزمینی وجود دارد. شما می‌توانید بمب‌افکن بی-۲ را بیاورید و آنجا را بمباران کنید. اگر این کار را انجام دهید، خوشحال می‌شویم؛ و اگر نه، خودمان این کار را انجام خواهیم داد و کار دشوارتر خواهد شد. تصمیم با شماست.»

نتانیاهو در ادامه روایت خود مدعی شد: «او حرف‌ها را شنید، اما تصمیمی نگرفت. من برگشتم و گفتم که ما حمله خواهیم کرد.»

نتانیاهو ادعا می‌کند که پیش از حمله اسرائیل به ایران در سال ۲۰۲۵، «ایران در آستانه آن بود که ما را با بمب‌های هسته‌ای نابود کند».

او مدعی شد برای حمله به ایران در سال ۲۰۲۵ منتظر چراغ سبز آمریکا نمانده است.

نتانیاهو ادعا می‌کند: «موجودیت ما موضوعی برای مذاکره نیست.»

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