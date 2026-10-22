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هشدار تند خواهر رهبر کره‌شمالی به کره‌جنوبی

خواهر رهبر کره شمالی امروز پنجشنبه به سئول هشدار داد تجهیزات نظامی کشورش در منطقه مرزی با کره جنوبی به حال آماده‌باش درآمده و بلندگوهای تبلیغاتی علیه سئول طی چند روز آینده آماده بهره‌برداری خواهند بود.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۸۵
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خواهر کیم جونگ اون

به گزارش تابناک؛ کیم یو جونگ، خواهر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و مدیر دپارتمان کمیته مرکزی حزب کارگران در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی کره شمالی (کی‌سی‌ان‌ای) منتشر کرد، گفت: «تجهیزات پاسخ‌گویی جدید ما در تمام بخش‌های مرز جنوبی به حال آماده‌باش درخواهد آمد و بلندگو‌های تبلیغاتی علیه جمهوری کره طی چند روز آینده آماده استفاده خواهند بود.»

وی با اشاره به اینکه مقام‌های سئول باید برای هر سناریویی در صورت تشدید کردن تنش‌ها آماده باشند، تأکید کرد که کره شمالی به اقدامات در مناطق مرزی پاسخی منصفانه خواهد داد.

این مقام ارشد حزب حاکم کره شمالی درباره پروژه استحکام‌بخشی مرز جنوبی گفت: «در سرزمینی که حاکمیت ما در آن اعمال می‌شود، پروژه تثبیت مرز جنوبی مطابق اهداف ما با قاطعیت و موفقیت ادامه خواهد یافت.» وی افزود: «اگر این پروژه تکمیل شود، خطر درگیری نظامی میان جمهوری دموکراتیک خلق کره و جمهوری کره به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد و بسیاری از مشکلات پیچیده حل خواهد شد.»

اظهارات کیم یو جونگ پس از آن بیان می‌شود که در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، انفجار مین در منطقه غیرنظامی در مرز ۲ کره (DMZ) به مجروح شدن سه نفر از جمله دو سرباز کره جنوبی انجامید. سئول، پیونگ‌یانگ را مسئول این حادثه دانست، اما کیم یو جونگ این اتهامات را رد کرد و آن را «تحریک‌آمیز» خواند. او همچنین نسبت به وارد کردن «ضربه تلافی‌جویانه» در صورت حمله به نیرو‌های نظامی کره شمالی که در حال ساخت استحکامات هستند، هشدار داد.

بر اساس گزارش خبرگزاری ریانووستی، کره جنوبی در سال ۲۰۲۵ در راستای تلاش برای کاهش تنش‌ها، پخش تبلیغات نظامی با بلندگو در مرز با کره شمالی را متوقف کرد و پیونگ‌یانگ نیز بلافاصله پخش صوتی خود را متوقف کرد که ارتش کره جنوبی روز بعد آن را تأیید کرد.

کره جنوبی برای هر سناریویی آماده باشد

کیم یو جونگ روز دوشنبه ۱۹ اکتبر نیز وضعیت منطقه مرز جنوبی کره شمالی را «بسیار ناپایدار و خطرناک» توصیف کرده و آن را ناشی از «رفتار هیجانی و نسنجیده اوباش نظامی کره جنوبی» دانسته بود. او در همان اظهارات گفته بود که رهبری نظامی کشورش اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده از جمله استقرار سلاح‌های تهاجمی تاکتیکی در سراسر خط مرزی جنوبی و از سرگیری پخش تبلیغات با بلندگو علیه جمهوری کره را بررسی می‌کند.

همچنین روز سه‌شنبه ۲۰ اکتبر پاک جونگ چون، مشاور وزارت دفاع کره شمالی، به همراه کیم یو جونگ از استحکامات مرز با کره جنوبی بازدید کرد و کیم یو جونگ اعلام کرد که واحد‌های جدید آتش‌بار مواضع شلیک خود را در مرز در حالت آماده‌باش قرار داده‌اند. سئول نیز در واکنش وعده داده است که هرگونه تحریک بیشتر پیونگ‌یانگ را با تنبیه «قاطعانه» روبه‌رو خواهد کرد.

منبع: ایسنا

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کیم‌جونگ اون رهبر کره شمالی کره جنوبی
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