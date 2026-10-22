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هشدار سفارت ایران در باکو به ایرانیان

سفارت ایران در باکو به شهروندان توصیه کرد مراقب تبلیغات کذب و فریبنده در فضای مجازی باشند و پیش از هرگونه همکاری یا پرداخت وجه، از اعتبار این منابع اطمینان حاصل کنند.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۵۹
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هشدار سفارت ایران

به گزارش تابناک؛ سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو با توجه به افزایش موارد بروز مشکلات برای هموطنان ایرانی از سوی افراد و شرکت‌های مدعی ارائه مشاوره و خدمات مهاجرت، اخذ اقامت، اشتغال، تحصیل، سرمایه‌گذاری و خرید ملک، بر لزوم هوشیاری و مراقبت بیشتر شهروندان ایرانی در این زمینه تأکید دارد.

سفارت کشورمان در جمهوری آذربایجان اعلام کرد، در ماه‌های اخیر تعداد قابل توجهی از هموطنان ایرانی تحت تاثیر تبلیغات بی‌اساس، اخبار نادرست و وعده‌های کذب اخذ اقامت و تسهیل مهاجرت به کشورهای اروپایی از طریق جمهوری آذربایجان و یا تحصیل، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی در این جمهوری دچار گرفتاری شده و علاوه بر مال‌باختگی، با اتهاماتی همچون جعل اسناد، عبور غیرمجاز و نقض قوانین و مقررات بازداشت و زندانی شده‌اند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو به هموطنان عزیز ایرانی اکیداً توصیه می‌نماید، نسبت به صحت و اعتبار مطالب و تبلیغاتی که در این زمینه در فضای مجازی صورت می‌گیرد، توجه کافی داشته و بدون شناخت و کسب اطمینان، از هرگونه پرداخت وجه و یا همکاری با این افراد خودداری نمایند.
 
لازم به ذکر است صرفا سفارت جمهوری اسلامی در باکو (و بخش کنسولی سفارت) و سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نخجوان، به عنوان نمایندگان رسمی ایران در جمهوری آذربایجان فعالیت داشته و متولی ارائه خدمات کنسولی بوده و هرگونه ادعای نمایندگی یا انتساب به آنها کذب و فاقد وجاهت می باشد.

هموطنان ایرانی می‌توانند برای کسب راهنمائی، اطلاعات بیشتر و یا در صورت مواجهه با مشکل به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو مراجعه و یا از طریق شماره های زیر تماس بگیرند.

تلفن همراه و مبادله پیام از طریق واتساپ (بصورت ۲۴ ساعته)  ۹۹۴۵۰۲۴۳۳۴۳۸+

تلفن ثابت:  ۴۳۳۰۳۱۱-۰۰۹۹۴۱۲ و ۴۳۴۰۳۴۰-۰۰۹۹۴۱۲
منبع: ایسنا

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