هشدار جنجالی مقتدی صدر به مقامات باکو

به گزارش تابناک؛ مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در واکنش به ممنوعیت مظاهر اسلامی در مدارس جمهوری آذربایجان، این تصمیم را «افراط‌گرایی سکولار» خواند و هشدار داد که چنین اقداماتی به تشدید افراط‌گرایی در این کشور منجر خواهد شد.

صدر در بیانیه‌ای با اشاره به تصمیم مقام‌های جمهوری آذربایجان برای ممنوعیت حجاب، تأکید کرد: «من در امور داخلی این کشور مسلمان دخالت نمی‌کنم، اما ما به‌عنوان آمران به معروف و ناهیان از منکر، در پیشگاه خداوند مسئولیم که تذکر دهیم، نظر خود را بیان کنیم و نصیحت کنیم.»

وی افزود: «بله، چنین تصمیماتی به معنای افراط‌گرایی سکولار است که معادل افراط‌گرایی داعش است».

رهبر جریان صدر هشدار داد: «این تصمیمات، افراط‌گرایی را در کشور شما که امیدواریم الگویی از اعتدال و میانه‌روی باشد، فعال می‌کند، آن را تشویق می‌کند و شعله‌ورتر می‌سازد.»

صدر در ادامه با انتقاد از برداشت مقام‌های سکولار از مفهوم سکولاریسم گفت: «عجیب است که سکولارها تصور می‌کنند سکولاریسم به معنای دشمنی و مخالفت با اسلامی‌سازی و قانون‌گذاری بر اساس اسلام است؛ در حالی که سکولاریسم قرار است مبتنی بر آزادی و عدم دخالت در آزادی‌های شخصی باشد.»

وی با رد این تصور که ممنوعیت حجاب می‌تواند به سکولاریزه کردن جامعه و رهایی زنان از محدودیت‌های پوشش منجر شود، تأکید کرد: «اگر تصور می‌کنید که تصمیم به ممنوعیت حجاب، دریچه‌ای به سوی سکولاریزه کردن جامعه و رهایی زنان از قید و بندهای پوشش و حجاب خواهد بود، در اشتباه هستید.»

صدر در ادامه گفت: «ممنوعیت حجاب از یک سو با تشویق زنان پاکدامن به حجاب، تأثیر مثبتی بر آنها خواهد داشت و از سوی دیگر، کسانی را که از این تصمیم پیروی می‌کنند، اسیر شهوات و لذت‌های دنیوی خواهد کرد. همچنین این تصمیم، سلطه غرب و اسرائیل را بر کشور شما افزایش خواهد داد.»

رهبر جریان صدر این اقدام را «تصمیمی سیاسی» توصیف کردو نوشت که این تصمیم با هدف «کنار زدن اسلام میانه‌رو و تثبیت کنترل سکولارها بر دولت اتخاذ شده است».

وی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر افزود: « رسیدن به این هدف فقط یک توهم است؛ همان‌طور که برخی کشورها پیش از شما، مانند تونس، با ممنوع کردن حجاب، روزه گرفتن و موارد مشابه چنین مسیری را پیمودند. ترکیه نیز اقداماتی در این زمینه انجام داد، اما با افزایش شمار زنان محجبه، این ممنوعیت‌ها را برداشت».

صدر در پایان با اشاره به افزایش شمار زنان محجبه پس از ایجاد محدودیت‌ها در کشورهای دیگر، مقام‌های جمهوری آذربایجان را به عبرت گرفتن از تجربه کشورهای دیگر فراخواند و تأکید کرد که پیامدهای چنین تصمیماتی را نباید نادیده گرفت.

منبع: فارس