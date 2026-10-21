محکومیت ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان

مداحان و شاعران آیینی، هیئت‌های مذهبی و جامعه حسینیت دارالارشاد اردبیل با صدور بیانیه‌ای، ممنوعیت حجاب برای دانش‌آموزان دختر در مدارس جمهوری آذربایجان را محکوم کردند.

به گزارش تابناک، در پی ممنوعیت حجاب برای دختران دانش آموز در مدارس کشور جمهوری آذربایجان، مادحین و شعرای آئینی، هیئات مذهبی و جامعه حسینیت اردبیل با انتشار بیانیه ای این اقدام را محکوم کرده و حمایت خود را از حامیان حجاب در این کشور ابراز کردند.

در بخشی از این این بیانیه آمده است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ

«وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ» (ابراهیم، ۴۲)

چگونه می‌توان از آزادی سخن گفت، اما دختر مسلمان را میان پایبندی به حکم الهی و ادامه تحصیل مخیر ساخت؟

حاکمان جمهوری آذربایجان بدانند که هیچ قدرتی با ستیز با دین و نادیده‌گرفتن اراده ملت‌های مؤمن، به عزت و ماندگاری دست نمی‌یابد. تاریخ معاصر ایران نیز نمونه‌ای روشن از فرجام سیاست‌های ضد دینی را در خود دارد؛ رضاخان با اقدامات قهری علیه حجاب، از جمله کشف حجاب اجباری و محدودسازی شعائر و مظاهر دینی، رنج و اعتراض گسترده‌ای را بر جامعه دینی ایران تحمیل کرد و سرانجام با ذلت و خواری از کشور تبعید شد.

مادحین و شعرای آئینی، هیئات مذهبی و جامعه حسینیت دارالارشاد اردبیل ضمن اعلام همبستگی قاطع با ملت مسلمان آذربایجان و خانواده‌های دانش‌آموزان محجبه، از مسئولان، علما و نهادهای دینی و حقوقی می‌خواهد برای رفع این محدودیت‌ها و صیانت از حقوق دختران مسلمان اقدام کنند.

مادحین و شعرای آئینی

هیئات مذهبی

جامعه حسینیت دارالارشاد اردبیل

چهار شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۵

۲۱ اکتبر ۲۰۲۶