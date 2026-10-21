محکومیت ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان
به گزارش تابناک، در پی ممنوعیت حجاب برای دختران دانش آموز در مدارس کشور جمهوری آذربایجان، مادحین و شعرای آئینی، هیئات مذهبی و جامعه حسینیت اردبیل با انتشار بیانیه ای این اقدام را محکوم کرده و حمایت خود را از حامیان حجاب در این کشور ابراز کردند.
در بخشی از این این بیانیه آمده است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ
«وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ» (ابراهیم، ۴۲)
چگونه میتوان از آزادی سخن گفت، اما دختر مسلمان را میان پایبندی به حکم الهی و ادامه تحصیل مخیر ساخت؟
حاکمان جمهوری آذربایجان بدانند که هیچ قدرتی با ستیز با دین و نادیدهگرفتن اراده ملتهای مؤمن، به عزت و ماندگاری دست نمییابد. تاریخ معاصر ایران نیز نمونهای روشن از فرجام سیاستهای ضد دینی را در خود دارد؛ رضاخان با اقدامات قهری علیه حجاب، از جمله کشف حجاب اجباری و محدودسازی شعائر و مظاهر دینی، رنج و اعتراض گستردهای را بر جامعه دینی ایران تحمیل کرد و سرانجام با ذلت و خواری از کشور تبعید شد.
مادحین و شعرای آئینی، هیئات مذهبی و جامعه حسینیت دارالارشاد اردبیل ضمن اعلام همبستگی قاطع با ملت مسلمان آذربایجان و خانوادههای دانشآموزان محجبه، از مسئولان، علما و نهادهای دینی و حقوقی میخواهد برای رفع این محدودیتها و صیانت از حقوق دختران مسلمان اقدام کنند.
مادحین و شعرای آئینی
هیئات مذهبی
جامعه حسینیت دارالارشاد اردبیل
چهار شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۵
۲۱ اکتبر ۲۰۲۶