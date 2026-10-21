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هشدار عراقچی نسبت به آغاز دوباره جنگ علیه ایران

عراقچی تأکید کرد: اگر آمریکا جنگ را به دیپلماسی ترجیح دهد، قطعاً دچار شکستی راهبردی به‌مراتب بزرگ‌تر از گذشته خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۹۸۱۵
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عباس عراقچی

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ایران آماده است بار دیگر به دیپلماسی فرصت بدهد، مشروط بر آنکه شواهدی قوی از تمایل صادقانه ایالات متحده برای اعتمادسازی و دستیابی به راه‌حلی عادلانه مشاهده کنیم.

وی تأکید کرد: اما اگر آمریکا جنگ را به دیپلماسی ترجیح دهد، این تصمیم قطعاً به شکستی راهبردی دیگری برای آمریکا، آن هم در ابعادی به‌مراتب بزرگ‌تر از گذشته، منجر خواهد شد.

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