هشدار عراقچی نسبت به آغاز دوباره جنگ علیه ایران

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ایران آماده است بار دیگر به دیپلماسی فرصت بدهد، مشروط بر آنکه شواهدی قوی از تمایل صادقانه ایالات متحده برای اعتمادسازی و دستیابی به راه‌حلی عادلانه مشاهده کنیم.

وی تأکید کرد: اما اگر آمریکا جنگ را به دیپلماسی ترجیح دهد، این تصمیم قطعاً به شکستی راهبردی دیگری برای آمریکا، آن هم در ابعادی به‌مراتب بزرگ‌تر از گذشته، منجر خواهد شد.