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توضیح عراق درباره علت بسته شدن گذرگاه چذابه

سخنگوی دولت عراق درباره علت بسته شدن گذرگاه الشیب(چذابه از سمت ایران) توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۷۹۲
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عراق

به گزارش تابناک، حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق گفت: بسته شدن گذرگاه مرزی «الشیب» (سمت عراقی گذرگاه چذابه ایران) صرفاً به دلیل عدم آمادگی فنی، تکنولوژیکی و زیرساختی آن صورت گرفته است.

وی افزود: بغداد قاطعانه اعلام می‌کند که عراق هرگز اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای تهدید کشورهای همسایه استفاده شود.

العبودی گفت: دولت عراق به هیچ عنوان میزبانی از هیچ گروه مسلح شرکت‌کننده در درگیری‌های خاص را نمی‌پذیرد.

به گفته وی، کمیته عالی و هماهنگی‌های مشترک با جمهوری اسلامی ایران برای حل‌وفصل نهایی پرونده عناصر مسلح کرد ایرانی (تجزیه طلبان تروریست ضد ایرانی) در خاک عراق فعال است.

منبع: تسنیم

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