En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

اظهار نظر «تریتا پارسی» درباره اوضاع کنونی بین ایران و آمریکا

تریتا پارسی، معاون اجرایی اندیشکده کوئینسی در واشنگتن، نوشت: وضعیت کنونی به‌شدت من را به یاد روزهای پیش از ۲۸ فوریه می‌اندازد.
کد خبر: ۱۳۹۹۷۸۹
| |
887 بازدید
ترامپ و نتانیاهو

به گزارش تابناک، تریتا پارسی، معاون اجرایی اندیشکده کوئینسی در واشنگتن، نوشت: وضعیت کنونی به‌شدت من را به یاد روزهای پیش از ۲۸ فوریه ( ۹ اسفند ۱۴۰۴) می‌اندازد.
 
وی در ادامه آورده است: در آن زمان، مذاکرات فشرده‌ای با میانجی‌گری عمان در جریان بود. امروز قطر همین نقش را ایفا می‌کند.
 
اما همانند ماه فوریه، به نظر من ترامپ از قبل تصمیم خود را گرفته است و دیپلماسی جاری صرفاً نمایشی برای ظاهرسازی است.
 
ترامپ در کنار نتانیاهو، از همین حالا تصمیم گرفته‌اند که جنگ را از سر بگیرند.
 
در ماه فوریه، تهران با امتیازدهی‌های عمده موافقت کرد، اما همه این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند؛ زیرا ترامپ تصور می‌کرد که می‌تواند صرفاً با سرنگونی نظام از طریق جنگ، به توافقی بهتر دست یابد.
 
امروز نیز، به‌دلیل فضای اطلاعات نادرستی که ترامپ در آن زندگی می‌کند، بار دیگر به نظر می‌رسد که او جنگ را انتخاب کرده است؛ زیرا باور دارد که از طریق جنگ می‌تواند به نتایج بهتری نسبت به یک توافق دیپلماتیک دست پیدا کند.
 
این هم، درست مانند ماه فوریه، یک اشتباه محاسباتی فاجعه‌بار است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ ایران جنگ اسرائیل تریتا پارسی
جدایی امانپور و CNN پس از ۴۳ سال/ کهنه خبرنگار ایرانی- آمریکایی چه خواهد کرد؟
بازخوانی تاریخ؛ «اعتراف‌نامه‌ را با خودکار خودم می‌نویسم!»؛ آخرین جمله یک ابرجاسوس!
پاسخ محکم ایران به تهدیدات آمریکا از طریق عاصم منیر / با خروج مواد غنی‌شده از کشور موافقت نمی‌کنیم
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گزافه گویی نتانیاهو علیه ایران با همراهی ترامپ
هزینه سنگین توافق با ایران برای ترامپ!
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند
تصاویر اجساد قتل عام خانوادگی شهرک غرب
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال
لحظات درگیری جنگنده ایران با اف 35 اسرائیل و نجات خلبان ایرانی
اهدای اعضای نوجوان ۱۶ ساله به بیماران نیازمند
درخواست مقتدی برای تظاهرات در حمایت از آزادی حجاب
روش‌های خانگی و راه‌ های پیشگیری از ترک پاشنه پا
لحظات حمله کماندوهای انگلیس برای دستگیری جاسوس ایران
آمریکا تنگه هرمز را بسته نمی‌بیند که بخواهد در ازای بازگشایی امتیاز بدهد/ ترامپ در آستانه انتخابات، از برخورد نظامی مستقیم با ایران خودداری می‌کند
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند
روایت تکان دهنده از خلبان اف 4 فانتوم ارتش ایران
ترفندهای بانک‌ها برای پرداخت سود مازاد به روایت اژه‌ای
خوشبختانه مذاکرات کنونی ایران و آمریکا محرمانه است؛ اسرائیل برای وارد کردن آمریکا به جنگ جدید فشار می‌آورد
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند
اظهارات سرلشکر عبداللهی درباره جنگنده سنگین ایران
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۴ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۸ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۴ نظر)
پشت پرده صحبت‌های سعید جلیلی درباره شهادت رهبر انقلاب / روایت‌های ناقص سایه نشین از علت وقوع جنگ  (۸۷ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۶ نظر)
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
افشای محتوای پیام عاصم منیر به ایران؛ ایران و آمریکا طرح را پذیرفتند  (۶۴ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۶۴ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۷ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۴ نظر)
دشمن اقتصاد ایران خودمان هستیم / ۵۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی احمدی‌نژاد کجا رفت؟ / استیضاح میدری را به شرایط خاص گره نزنیم  (۴۷ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۶ نظر)
طعنه سنگین تاجگردون به ثابتی: نرخ خودت چند است؟!  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005s9F
tabnak.ir/005s9F