ابراز نگرانی «تریتا پارسی» از اوضاع کنونی بین ایران و آمریکا

به گزارش تابناک، تریتا پارسی، معاون اجرایی اندیشکده کوئینسی در واشنگتن، نوشت: وضعیت کنونی به‌شدت من را به یاد روزهای پیش از ۲۸ فوریه ( ۹ اسفند ۱۴۰۴) می‌اندازد.



وی در ادامه آورده است: در آن زمان، مذاکرات فشرده‌ای با میانجی‌گری عمان در جریان بود. امروز قطر همین نقش را ایفا می‌کند.



اما همانند ماه فوریه، به نظر من ترامپ از قبل تصمیم خود را گرفته است و دیپلماسی جاری صرفاً نمایشی برای ظاهرسازی است.



ترامپ در کنار نتانیاهو، از همین حالا تصمیم گرفته‌اند که جنگ را از سر بگیرند.



در ماه فوریه، تهران با امتیازدهی‌های عمده موافقت کرد، اما همه این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند؛ زیرا ترامپ تصور می‌کرد که می‌تواند صرفاً با سرنگونی نظام از طریق جنگ، به توافقی بهتر دست یابد.



امروز نیز، به‌دلیل فضای اطلاعات نادرستی که ترامپ در آن زندگی می‌کند، بار دیگر به نظر می‌رسد که او جنگ را انتخاب کرده است؛ زیرا باور دارد که از طریق جنگ می‌تواند به نتایج بهتری نسبت به یک توافق دیپلماتیک دست پیدا کند.



این هم، درست مانند ماه فوریه، یک اشتباه محاسباتی فاجعه‌بار است.