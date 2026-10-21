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توافق‌نامه همکاری دفاعی ترکیه، قطر، پاکستان و اندونزی

وزارت دفاع قطر در بیانیه‌ای اعلام کرد که هدف از امضای تفاهم‌نامه با اندونزی، پاکستان و ترکیه تقویت همکاری دفاعی است.
کد خبر: ۱۳۹۹۷۸۴
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وزارت دفاع قطر
وزارت دفاع قطر اعلام کرد: قطر، اندونزی، پاکستان و ترکیه یادداشت تفاهم چندجانبه‌ای را در دوحه درباره پروژه «بدر» امضا کردند. این توافق، وزارتخانه‌های دفاع چهار کشور و همچنین نهاد تولیدات دفاعی پاکستان و ریاست صنایع دفاعی ترکیه را گرد هم می‌آورد.
 
به گزارش تابناک؛ این توافق حوزه‌های تولید تجهیزات دفاعی، آموزش‌های فنی، تحقیق و توسعه (R&D) و ارتقای توانمندی‌ها را دربرمی‌گیرد. هدف آن، تجمیع ظرفیت‌های صنعتی ملی برای تقویت همکاری‌های دفاعی و تأمین نیازهای کشورهای متحد و دوست است. 
منبع: ایرنا
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