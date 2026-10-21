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ترکیه آماده اعزام نیرو به عربستان شد

رویترز نوشت: ترکیه در حال آماده‌سازی مجوز اعزام نیروهای نظامی به عربستان سعودی در چارچوب پیمان مکه است
کد خبر: ۱۳۹۹۷۵۳
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3014 بازدید
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۴
اعزام نیرو

 

به گزارش تابناک؛ یک نماینده حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم ترکیه، روز چهارشنبه به رویترز گفت که ترکیه مجوزی را برای اعزام نیروهای نظامی به عربستان سعودی در چارچوب پیمان دفاعی مشترک این کشور با عربستان سعودی و پاکستان، به پارلمان ارائه خواهد کرد.

این نماینده پارلمان گفت که این مجوز پس از تصویب لایحه تنفیذ این توافق در پارلمان ارائه خواهد شد.

ترکیه روز سه‌شنبه توافق‌نامه دفاع مشترک مکه را که در ماه اوت میان سه کشور امضا شده بود، برای تصویب به پارلمان ارائه کرد. این اقدام ارتش ترکیه را که دومین ارتش بزرگ ناتو محسوب می‌شود، یک گام به تعهد رسمی دفاع متقابل با ریاض نزدیک‌تر می‌کند؛ آن هم در شرایطی که عربستان سعودی با حملات حوثی‌ها مواجه است.

 

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برچسب ها
اعزام نیرو به عربستان ترکیه پیمان دفاعی مشترک ترکیه، عربستان و پاکستان توافق مکه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
21
11
پاسخ
عربستان رو گذاشتند سرکار .پیمان ملکه فقط نمایش بود و نه ترکیه از لحاظ نظامی عددی است و نه پاکستان . ایران در عرض یک هفته هر 2 اینها را میتواند مستعمره خودش بکند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
11
8
پاسخ
به ترکیه چه ربطی داره احتمال داشت چندم اه دیگه به ایران نیرو اعزام کنن دم یمن گرم جنگ دور تر کرد حیف سوریه را از دست دادیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
5
6
پاسخ
هر کس باد بکارد طوفان درو خاهد کرد درگیر ترور در کشورهاشون خاهند شد
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
5
5
پاسخ
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