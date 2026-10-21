ترکیه آماده اعزام نیرو به عربستان شد

به گزارش تابناک؛ یک نماینده حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم ترکیه، روز چهارشنبه به رویترز گفت که ترکیه مجوزی را برای اعزام نیروهای نظامی به عربستان سعودی در چارچوب پیمان دفاعی مشترک این کشور با عربستان سعودی و پاکستان، به پارلمان ارائه خواهد کرد.

این نماینده پارلمان گفت که این مجوز پس از تصویب لایحه تنفیذ این توافق در پارلمان ارائه خواهد شد.

ترکیه روز سه‌شنبه توافق‌نامه دفاع مشترک مکه را که در ماه اوت میان سه کشور امضا شده بود، برای تصویب به پارلمان ارائه کرد. این اقدام ارتش ترکیه را که دومین ارتش بزرگ ناتو محسوب می‌شود، یک گام به تعهد رسمی دفاع متقابل با ریاض نزدیک‌تر می‌کند؛ آن هم در شرایطی که عربستان سعودی با حملات حوثی‌ها مواجه است.