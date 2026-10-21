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آخرین وضعیت رضا امیرخانی از زبان خانواده

خانواده رضا امیرخانی اعلام کردند روند بهبودی و هوشیاری این نویسنده با فراز و نشیب همراه بوده و گاهی به دلیل بیماری‌های عمومی کند یا متوقف شده است؛ با این حال، همچنان در انتظار سلامت کامل او هستند.
کد خبر: ۱۳۹۹۷۸۰
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رضا امیرخانی

به گزارش تابناک؛ از صفحه رسمی رضا امیرخانی، خانواده این نویسنده در صفحه رسمی او اعلام کردند: «رضا امیرخانی عزیز ما حدود یازده ماه است که در اثر ضربه وارده به سر پس از سقوط در حالت ناهوشیاری است. مع الوصف در این مدت گروه پزشکان و پرستاران در فضای مناسب به مراقبت شبانه روزی مشغولند. در این مدت روند بهبودی ایشان با افت و خیز، گاه روندی امیدوار کننده داشته و گاه تحت تاثیر عواملی از جمله بیماری‌های عمومی مانند سرماخوردگی و مثل آن موجب توقف یا کُندی روند پیشرفت بهبودی و هوشیاری شده است.

خداوند قادر متعال را شکرگزاریم و با صبوری و توکل بر لطف او در انتظار هوشیاری و سلامت کامل رضای عزیزمان هستیم.

از دوستداران گرامی ایشان سپاسگزاریم و خود را مرهون محبت‌ها و دعا‌های خالصانه ایشان می‌دانیم، و همچنان به دلیل مراعات سلامت ایشان امکان ملاقات فراهم نیست.»

خانواده «رضا امیرخانی» در انتظار هوشیاری و سلامت کامل او هستند.

 

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رضا امیرخانی خانواده هوشیاری نویسنده
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