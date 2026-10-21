آخرین وضعیت رضا امیرخانی از زبان خانواده

خانواده رضا امیرخانی اعلام کردند روند بهبودی و هوشیاری این نویسنده با فراز و نشیب همراه بوده و گاهی به دلیل بیماری‌های عمومی کند یا متوقف شده است؛ با این حال، همچنان در انتظار سلامت کامل او هستند.

به گزارش تابناک؛ از صفحه رسمی رضا امیرخانی، خانواده این نویسنده در صفحه رسمی او اعلام کردند: «رضا امیرخانی عزیز ما حدود یازده ماه است که در اثر ضربه وارده به سر پس از سقوط در حالت ناهوشیاری است. مع الوصف در این مدت گروه پزشکان و پرستاران در فضای مناسب به مراقبت شبانه روزی مشغولند. در این مدت روند بهبودی ایشان با افت و خیز، گاه روندی امیدوار کننده داشته و گاه تحت تاثیر عواملی از جمله بیماری‌های عمومی مانند سرماخوردگی و مثل آن موجب توقف یا کُندی روند پیشرفت بهبودی و هوشیاری شده است.

خداوند قادر متعال را شکرگزاریم و با صبوری و توکل بر لطف او در انتظار هوشیاری و سلامت کامل رضای عزیزمان هستیم.

از دوستداران گرامی ایشان سپاسگزاریم و خود را مرهون محبت‌ها و دعا‌های خالصانه ایشان می‌دانیم، و همچنان به دلیل مراعات سلامت ایشان امکان ملاقات فراهم نیست.»

خانواده «رضا امیرخانی» در انتظار هوشیاری و سلامت کامل او هستند.