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احمد آرام نویسنده و هنرمند بوشهری درگذشت

احمد آرام، نویسنده و هنرمند بوشهری، پس از ابتلا به بیماری سرطان دستگاه گوارش دار فانی را وداع گفت.
کد خبر: ۱۳۹۹۶۰۱
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13220 بازدید
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احمد آرام

به گزارش تابناک، احمد آرام، نویسنده، راوی هنر و اهل قلم بوشهر درگذشت. این نویسنده ایرانی پیش از این به بیماری سرطان دستگاه گوارش دچار شده بود.

این نویسنده متولد سال ۱۳۳۰ در بوشهر بود و طی چند دهه فعالیت ادبی، با خلق آثاری متفاوت در حوزه داستان‌نویسی، به یکی از چهره‌های شناخته‌شده ادبیات داستانی معاصر ایران تبدیل شد. توجه به فرهنگ بومی، ویژگی‌های اقلیمی جنوب و آمیختن واقعیت با عناصر خیال و وهم، از مهم‌ترین ویژگی‌های آثار او به شمار می‌رفت.

آرام علاوه بر داستان‌نویسی، در حوزه نمایش‌نامه‌نویسی نیز فعالیت داشت و با تئاتر و سینما آشنا بود. شیوه روایت متفاوت و خلق فضا‌های داستانی خاص، آثار او را در میان تجربه‌های نوآورانه ادبیات معاصر ایران متمایز کرده است.

از جمله آثار این نویسنده می‌توان به کتاب‌های «غریبه در بخار نمک»، «مرده‌ای که حالش خوب است»، «آن‌ها چه کسانی بودند؟»، «همین حالا داشتم چیزی می‌گفتم»، «به چشم‌های هم خیره شده بودیم»، «حلزون‌های پسر»، «بیدار نشدن در ساعت نمی‌دانم چند»، «باغ استخوان‌های نمور»، «تربیت‌کننده سگ‌ماهی» و «خوکچه بادنما» اشاره کرد.

مجموعه داستان «غریبه در بخار نمک» از آثار شناخته‌شده اوست؛ اثری که همچون دیگر نوشته‌های آرام، ظرفیت‌های فرهنگی و روایی جنوب ایران را با شیوه‌های داستان‌پردازی متفاوت پیوند می‌دهد.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲
محمد علی مجدی نسب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
2
8
پاسخ
خدایش بیامرزاد ان شااااه
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
2
5
پاسخ
علت این سرطان ها چیست اطلاع رسانی کنید جلوی آنرا بگیرد تا دیرتر نشده
تابناک شما هم در خبرهای هر روز یک مطلب در خصوص مراقبت و پیشیگیری و .... درباره سرطان بیاور
و لطفا یک مقاله در خصوص افرادی که الان درگیر سرطان هستند بیاور که وضعیت هزینه های این افراد به چه صورت است ؟
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