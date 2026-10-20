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رشد کم‌رمق شاخص کل بورس/ ۴ هزار میلیارد تومان از کدام گروه بورسی خارج شد؟

بورس در چهارمین روز هفته سبزپوش ماند و شاخص کل روند صعودی داشت، هرچند شتاب رشد شاخص بورس در نیمه معاملات فروکش کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۹۷
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شاخص کل بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بورس تهران امروز (سه شنبه ۲۸ مهرماه) در چهارمین روز هفته با روندی افزایشی کار را به پایان رساند؛ هرچند در میانه معاملات از شتاب این روند صعودی کاسته شد.

بر این اساس، شاخص کل بورس با رشد ۱۸ هزار و ۴۴۳ واحدی (معادل ۰.۲۲ درصد) در سطح ۸ میلیون و ۲۷۲ هزار واحد ایستاد؛ این در حالی است که شاخص در دقایق نخستین بازار حتی تا سطح ۸ میلیون و ۳۸۶ هزار واحد نیز پیشروی کرده بود.

همچنین، شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) با ۳ هزار و ۴۹ واحد افزایش به سطح یک میلیون و ۳۶۷ هزار واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن نیز با جهشی بیش از ۲۸ هزار واحدی، عدد ۲ میلیون و ۲۵۱ هزار واحد را ثبت کرد.

برآیند معاملات و ارزش ریالی و دلاری بازار سهام

در جریان معاملات امروز، ۶۰۶ نماد (معادل ۶۴ درصد بازار) در محدوده مثبت و ۳۴۴ نماد در محدوده منفی به کار خود پایان دادند. از این میان، ۴۶۳ نماد بازدهی مثبت ۲ تا ۳ درصدی را تجربه کردند. در مجموع، بیش از یک میلیون و ۴۹ هزار معامله به ارزش بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان در بورس ثبت شد تا ارزش کل بازار سرمایه در پایان معاملات امروز به بیش از ۲۸ هزار و ۵۰۰ همت (معادل ۱۰۶.۹ میلیارد دلار) برسد.

جریان نقدینگی در بازار

آمارها نشان می‌دهد امروز ۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده و در مقابل، حدود ۴۶۵ میلیارد تومان پول حقیقی به بخش معاملات خرد بورس تزریق شده است؛ رقمی که نسبت به ورود پول ۳ همتی روز گذشته، با افت محسوسی همراه بود.

از سوی دیگر، ارزش سفارش‌های خرید در پایان بازار به ۱۰.۳ همت رسید، در حالی که حجم سفارش‌های فروش در سطح ۱.۸ همت متوقف ماند.

رشد کم‌رمق شاخص کل بورس/ ۴ هزار میلیارد تومان از کدام گروه بورسی خارج شد؟

بیشترین ورود و خروج پول حقیقی در بورس

بررسی گروه‌ها و نمادها حاکی از آن است که بیشترین ورود پول حقیقی امروز به ترتیب مربوط به «صندوق‌ طلا» با ۱.۵ همت، «کانه فلزی» با ۶۸۵ میلیارد تومان، «صندوق‌های بخشی» با ۳۷۳ میلیارد تومان، «گروه دارویی» با ۳۵۲ میلیارد تومان، «بانک‌ها» با ۲۵۵ میلیارد تومان و «خودرویی‌ها» با ۲۰۷ میلیارد تومان بوده است. در سطح نمادها نیز، «شکیمیا»، «تاصیکو»، «کگل»، «دارا یکم» و «معدن» بیشترین میزان جذب سرمایه حقیقی را ثبت کردند.

در سوی مقابل، صندوق‌ درآمد ثابت با خروج ۴ همت، فلزات اساسی با ۰.۹ همت و گروه سیمانی با ۴۴۵ میلیارد تومان، بیشترین خروج پول حقیقی را به خود اختصاص دادند. در میان نمادها نیز «فولاد»، «مبین»، «فارس»، «تابان» و «اروند» با بیشترین خروج سرمایه مواجه شدند.

صف‌های خرید و فروش

در پایان معاملات امروز، نمادهای «فنقره»، «معادن»، «کگل»، «کگهر» و «فساپ» با رشد پایانی ۳ درصدی، در صدر صف‌های خرید جای گرفتند. در مقابل، نمادهای «قزر»، «دوایکس»، «فملی» و «موج» بیشترین حجم صف‌های فروش را با افت ۳ درصدی قیمت پایانی به نام خود ثبت کردند.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
یک شهروند
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
شاخص اگر ساختگی نیست چطور میشه لیدر های بازار صف فروش باشند و شاخص مثبت؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
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