پروفسور «فرانک فون هیپل» معتقد است رئیس‌جمهور ترامپ تلاش می‌کند پیش از انتخابات که در سوم نوامبر به پایان می‌رسد، توجه‌ها را از جنگ با ایران منحرف کند.

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، در شرایطی که چشم‌انداز پایان جنگ میان ایران و آمریکا همچنان با ابهام روبه‌روست و هم‌زمان نشانه‌هایی از تشدید فشار‌های سیاسی و نظامی به چشم می‌خورد، تحرکات دیپلماتیک منطقه‌ای بار دیگر اهمیت ویژه‌ای یافته است.

در این میان، سفر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به تهران را نمی‌توان صرفاً یک دیدار دوجانبه معمولی تلقی کرد؛ به‌ویژه آنکه این سفر در چارچوب تلاش‌ها برای احیای مذاکرات تهران و واشنگتن و در مقطعی حساس از تحولات منطقه انجام شده است.

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دیدار‌های او با مقام‌های ارشد ایرانی و تأکید تهران بر ضرورت اعتمادسازی و اجرای تعهدات پیشین آمریکا، نشان می‌دهد که مسیر دیپلماسی همچنان باز است، اما عبور از بن‌بست موجود به تصمیم‌های عملی و تضمین‌های معتبر نیاز دارد.

از سوی دیگر، هم‌زمانی این سفر با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری درگیری‌ها و نزدیک‌شدن انتخابات آمریکا و اسرائیل، بر اهمیت مأموریت اسلام‌آباد می‌افزاید.

مسئله اصلی این است که آیا سفر عاصم منیر زمینه‌ساز گشایشی تازه در دیپلماسی خواهد شد یا صرفاً تلاشی برای مدیریت تنش‌ها و خرید زمان در آستانه تحولات احتمالی نظامی است؛ پرسشی که پاسخ آن تا حد زیادی به میزان انعطاف طرفین، سرنوشت تعهدات پیشین و نسبت میان فشار نظامی و اراده سیاسی برای مذاکره بستگی دارد.

ترامپ تلاش می‌کند پیش از انتخابات توجهات را از جنگ با ایران منحرف کند

پروفسور «فرانک فون هیپل» مدیر اسبق اداره علم و تکنولوژی کاخ سفید و استاد دانشگاه پرینستون در این زمینه به خبرنگار تابناک گفت: رئیس‌جمهور ترامپ تلاش می‌کند پیش از انتخابات که در سوم نوامبر به پایان می‌رسد، توجه‌ها را از جنگ با ایران منحرف کند.

وی افزود: این جنگ در میان رأی‌دهندگان محبوبیتی ندارد و به همین دلیل، شانس جمهوری‌خواهان را در انتخابات کاهش می‌دهد.

استاد دانشگاه پرینستون آمریکا در ادامه یادآور شد: رئیس‌جمهور ترامپ ادعا کرده است که مذاکرات در جریان بوده‌اند، اما من نمی‌دانستم که این موضوع صحت دارد.

امیدوارم مذاکرات ایران و آمریکا ثمربخش باشد

مدیر اسبق اداره علم و تکنولوژی کاخ سفید گفت: امیدوارم این مذاکرات ثمربخش باشند.

وی در ادامه در خصوص تأثیر انتخابات اسرائیل بر رویکرد آتی آمریکا نسبت به ایران تأکید کرد: نتایج انتخابات ۲۷ اکتبر در اسرائیل نیز اهمیت خواهند داشت.

مدیر اسبق اداره علم و تکنولوژی کاخ سفید در پایان گفت:، زیرا بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، تاکنون دو بار حملاتی را علیه ایران آغاز کرده و زمانی که به نظر می‌رسید مذاکرات میان ایران و آمریکا به‌خوبی پیش می‌روند، دونالد ترامپ را متقاعد کرده است که به او بپیوندد.