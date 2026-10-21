عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تشریح محورهای سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران، از مخالفت صریح ایران با بازگشت موضوع غنی‌سازی به مذاکرات، تاکید بر اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و هشدار تهران درباره تحرکات امنیتی در مرزهای شرقی خبر داد.

به گزارش تابناک، سفر عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای و بازتاب گسترده آن در مطبوعات داخلی، گمانه‌زنی‌ها پیرامون میانجی‌گری اسلام‌آباد و همسایگان را تقویت کرده است. گره اصلی ماجرا، مشخص نبودن ماهیت دقیق بسته‌های پیشنهادی و احتمال حرکت به سوی یک سازوکار امنیتی بومی در برابر تهدیدات پیش‌رو است.

بر همین اساس، فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با تشریح محورهای سفر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به تهران اظهار کرد: این سفر در شرایطی انجام شد که در روابط دوجانبه ایران و پاکستان، تنش‌هایی ایجاد شده بود؛ از جمله بسته شدن یک‌طرفه مرزهای زمینی که روزانه صدها و حتی هزاران کامیون و تانکر از آن‌ها عبور می‌کردند و مبادلات تجاری و مرزی گسترده‌ای در این مسیرها جریان داشت.

وی افزود: توقف ناگهانی این ترددها خسارات سنگینی به فعالان تجاری و اقتصادی وارد کرد و این اقدام با واکنش‌هایی در داخل کشور همراه شد؛ چراکه انتظار چنین رفتاری از طرف پاکستانی وجود نداشت. البته ما می‌دانستیم که احتمال اعمال فشار از سوی آمریکایی‌ها وجود دارد و این احتمال نیز مطرح بود که چنین فشارهایی در تصمیمات پاکستان تأثیر گذاشته باشد.

مالکی با اشاره به دومین محور سفر عاصم منیر تصریح کرد: موضوع دیگر، مذاکرات ایران و آمریکا و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بود که فرمانده ارتش پاکستان در شکل‌گیری و پیشبرد آن نقش اساسی و کلیدی ایفا کرده بود. این روند در نهایت با بدعهدی ترامپ مواجه شد و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد عملاً با نقض تعهدات طرف آمریکایی روبرو شد؛ موضوعی که برای پاکستان نیز هزینه سیاسی داشت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: پاکستانی‌ها با ورود به این روند، در عرصه بین‌المللی نقش‌آفرینی سیاسی کردند، از موضعی تدافعی خارج شدند و مسئولیت بزرگی را در زمینه میانجیگری و پیشبرد مذاکرات بر عهده گرفتند. ما نیز از این نقش‌آفرینی استقبال می‌کردیم و معتقد بودیم پاکستان به دلایل مختلف می‌تواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند.

وی سومین محور سفر را تلاش برای ترمیم روابط دوجانبه و همچنین ترغیب ایران به بازگشت به تفاهم‌نامه عنوان کرد.

دستور برای بازگشایی مرزها؛ واکنش به نگرانی تهران

مالکی در ادامه با اشاره به موضوع بسته شدن مرزهای زمینی گفت: فرمانده ارتش پاکستان پس از آنکه متوجه نارضایتی طرف ایرانی شد، واکنش نشان داد و از تهران دستور بازگشایی مرزها را صادر کرد تا شرایط به روال عادی بازگردد.

وی افزود: طرف پاکستانی این مسئله را ناشی از مشکلات فنی عنوان کرده بود و ما نیز اعلام کردیم که اگر مسئله فنی باشد، قابل بررسی است؛ اما در هر صورت، دستور بازگشایی مرزها صادر شد.

این نماینده مجلس درباره آخرین وضعیت بازگشایی مرزها نیز توضیح داد که قرار بود این روند از روز قبل اجرایی شود و با توجه به اعلام صدور دستور، انتظار می‌رفت ترددها به وضعیت عادی بازگردد. اما تا این لحظه بنا بر اطلاعاتی که در اختیار داریم، پاکستان اجازه تردد خودروهایشان از پاکستان به سمت ایران را داده است اما صدور مجوز مبنی بر تردد از سمت ایران به پاکستان هنوز صادر نشده است. بنابراین چنانچه همچنان به روی خودروهای ایرانی بسته باشد و جریان تردد و حمل و نقل به شکل دو طرفه نباشد، جمهوری اسلامی ایران نیز تردد از سوی پاکستان به سمت ایران را مسدود خواهد کرد.

هشدار ایران درباره تحرکات امنیتی در سیستان و بلوچستان

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه مسائل امنیتی مرزهای شرقی همچنان یکی از موضوعات مهم در روابط تهران و اسلام‌آباد است، اظهار کرد: موضوع مهم دیگری که در جریان این دیدار مطرح شد، شرارت‌ها و تحرکات اخیر با شیوه‌های جدید در سیستان و بلوچستان و مناطق مرزی شرقی کشور بود.

مالکی افزود: این موضوع از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز مورد توجه قرار گرفت. ما پیش‌تر تأکید کرده بودیم که حوادث اخیر زاهدان که به شهادت شماری از فرزندان این مرزوبوم منجر شد، باید در سطح شورای عالی امنیت ملی بررسی شود و برای مقابله با ناامنی‌ها، اقدامات لازم از جمله تقویت نیروها، تأمین تجهیزات مدرن، استفاده از نیروهای مجرب و تدوین برنامه‌های منسجم در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: در این دیدار تأکید شد که طرف پاکستانی باید این موضوع را با جدیت دنبال کند. همچنین صراحتاً به طرف پاکستانی گفته شد که ردپای برخی کشورهای عربی نیز در ناامنی‌های اخیر زاهدان و سیستان و بلوچستان مشاهده شده است.

پیام صریح تهران به آمریکا؛ تفاهم‌نامه اسلام‌آباد باید اجرا شود

مالکی با اشاره به بخش دیگری از گفت‌وگوهای انجام‌شده در جریان سفر عاصم منیر تصریح کرد: موضع ایران این بود که فرمانده ارتش پاکستان باید آمریکایی‌ها را برای پایبندی به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد متقاعد کند؛ چراکه از نظر تهران، تا زمانی که این تفاهم‌نامه مبنای عمل قرار نگیرد، طرح موضوعات جدید قابل قبول نیست.

وی با اشاره به تلاش طرف آمریکایی برای باز کردن مجدد پرونده غنی‌سازی گفت: یکی از موضوعاتی که آمریکایی‌ها مطرح کرده‌اند، بازگشت مذاکرات به بحث غنی‌سازی است؛ اما پاسخ ایران به این درخواست منفی بوده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع خروج مواد غنی‌شده از ایران نیز در این چارچوب مطرح شده است، اظهار کرد: بله، خروج مواد غنی‌شده یکی از خواسته‌های آمریکایی‌ها بوده و آن‌ها درصدد هستند این موضوع را به عرصه مذاکرات بازگردانند.

مالکی ادامه داد: در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، ایران به‌ هیچ‌وجه نپذیرفته بود که موضوع غنی‌سازی به آن شکل موردنظر آمریکا وارد مذاکرات شود و طرف آمریکایی نیز این چارچوب را پذیرفته بود. از همین رو، جلوگیری از ورود مجدد این موضوع به مذاکرات اسلام‌آباد، از نظر سیاسی برای ایران اهمیت داشت و نشان‌دهنده جایگاه و موضع تهران در روند مذاکرات بود.

مخالفت صریح ایران با انتقال مواد غنی‌شده

این نماینده مجلس با اشاره به پیشنهادهای مختلف آمریکا درباره محل انتقال مواد غنی‌شده ایران گفت: ترامپ ابتدا بر انتقال مواد غنی‌شده به آمریکا تأکید کرد، اما پس از مواجه شدن با واکنش ایران، پیشنهاد انتقال آن‌ها به روسیه را مطرح کرد. سپس موضوع انتقال به چین و در ادامه انتقال به پاکستان نیز مطرح شد.

وی افزود: ایران در برابر این پیشنهادها موضع صریحی اتخاذ کرد و با انتقال مواد غنی‌شده از کشور مخالفت کرد. در نهایت، آمریکایی‌ها با این واقعیت مواجه شدند که نمی‌توانند خواسته اولیه خود را به ایران تحمیل کنند و موضوع غنی‌سازی در داخل کشور به یکی از محورهای اصلی اختلاف تبدیل شد.

مالکی تأکید کرد: اکنون نیز مطرح کردن مجدد این موضوع از سوی آمریکا را باید تلاشی برای گرفتن امتیاز جدید از ایران دانست. بنابراین، ضروری است در این زمینه هوشیاری کامل وجود داشته باشد و اجازه داده نشود موضوعاتی که در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تعیین تکلیف شده‌اند، دوباره به ابزاری برای فشار بر تهران تبدیل شوند.

ایران محکم پاسخ تهدیدهای آمریکا را داد

وی همچنین با اشاره به تهدیدهای مطرح‌شده از سوی آمریکا گفت: در خلال گفت‌وگوها، مباحثی درباره تهدیدهای آمریکایی‌ها نیز مطرح شد و پاسخ ایران به این تهدیدها قاطع بود. ایران بارها با چنین تهدیدهایی مواجه شده و موضع خود را در برابر آن‌ها روشن کرده است.