عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با پیش‌بینی ازسرگیری درگیری با آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: زمان وقوع این تقابل مشخص نیست، اما در صورت حمله مجدد، پاسخ ایران شدیدتر و گسترده‌تر و به خارج از منطقه نیز کشیده خواهد شد.

درگیری مجدد با آمریکا و اسرائیل را در پیش داریم / پاسخ ایران به حمله فراتر از مقابله به مثل خواهد بود

حجت‌الاسلام وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با تابناک درباره احتمال ازسرگیری درگیری‌ها و تهدیدهای اخیر رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران اظهار کرد: به اعتقاد من، احتمال وقوع این اتفاق وجود دارد، هر چند درباره زمان آن تردیدهایی مطرح است. فکر نمی‌کنم آمریکایی‌ها پیش از انتخابات دست به چنین اقدامی بزنند.

وی افزود: حتی در میان مقامات آمریکایی و صاحب‌نظران غربی نیز این دیدگاه مطرح است که اگر حمله‌ای صورت بگیرد، نمی‌توانند به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کنند؛ چرا که در گذشته توان خود را به کار گرفته‌اند، اما به نتیجه دلخواه نرسیده‌اند.

احمدی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر حفظ و توسعه توانمندی‌های خود، تجربیات موفقی نیز به دست آورده است. بنابراین، اگر حمله‌ای صورت بگیرد، پاسخ ایران قطعاً شدیدتر، گسترده‌تر و مؤثرتر خواهد بود و چه‌بسا دامنه درگیری از منطقه فراتر برود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به فضای سیاسی آمریکا، تصریح کرد: بخش زیادی از این اظهارات با هدف جنگ روانی و تأثیرگذاری بر شرایط انتخاباتی آمریکا مطرح می‌شود. با این حال، احتمال برخورد مجدد را نمی‌توان منتفی دانست؛ مگر اینکه طرف مقابل به‌طور کامل از دستیابی به اهداف خود ناامید شود و تصمیم بگیرد به شکلی از این وضعیت کنار بکشد.

آمریکا به‌ دنبال ساختن روایت پیروزی از تحولات است

در ادامه این گفت‌وگو، خبرنگار تابناک با اشاره به ناکامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف موردنظر خود در درگیری‌های گذشته، از احمدی پرسید که آیا طرف مقابل به‌ دنبال یافتن راهی برای خروج از وضعیت کنونی است یا می‌خواهد با ساختن روایتی از پیروزی، شکست‌های خود را بپوشاند، وی در پاسخ گفت: اگر وضعیت آمریکا را بررسی کنیم، به نظر می‌رسد این کشور به‌ دنبال خروج از شرایط فعلی است، اما می‌خواهد این خروج را در قالب یک سناریوی قهرمان‌سازی و پیروزی به جامعه خود و متحدانش ارائه کند.

وی افزود: اهداف آمریکا از ابتدا مشخص بود و بارها نیز اعلام شده بود، اما وقتی نتوانست به آن اهداف برسد، موضوعات دیگری را مطرح کرد. آمریکایی‌ها اکنون می‌خواهند دست‌کم ادعایی برای ارائه به جامعه داخلی خود و متحدان منطقه‌ای‌شان داشته باشند و از این طریق، روایتی از پیروزی بسازند.

این نماینده مجلس ادامه داد: در حال حاضر، یکی از محورهای اصلی اظهارات مقام‌های غربی و به‌ ویژه آمریکایی‌ها این است که اجازه نخواهند داد جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند؛ در حالیکه ایران بارها اعلام کرده است دکترینش مبتنی بر ساخت بمب هسته‌ای نیست.

احمدی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها می‌خواهند همین موضوع را در آینده به‌ عنوان دستاورد و پیروزی خود معرفی کنند تا بتوانند بخشی از افکار عمومی را با این روایت قانع کنند.

هزینه‌های جنگ، موقعیت آمریکا را زیر سؤال برده است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به پیامدهای سیاسی و بین‌المللی درگیری‌ها اظهار کرد: رقبای آمریکا در انتخابات از نقاط ضعف این کشور و هزینه‌هایی که این وضعیت برای آن ایجاد کرده است، استفاده می‌کنند. این تحولات همچنین جایگاه و هژمونی قدرت آمریکا را زیر سؤال برده است.

وی افزود: چین نیز متوجه نقاط ضعف آمریکا شده است و آثار و پیامدهای این وضعیت پس از جنگ بیشتر خود را نشان خواهد داد.

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احمدی در ادامه با اشاره به شرایط سیاسی رژیم صهیونیستی گفت: اگر رژیم صهیونیستی احساس کند حتی در کوتاه‌مدت نیز می‌تواند آسیبی وارد کند، ممکن است به چنین اقدامی دست بزند. از نظر من، شرایط جنگی و اضطراب ناشی از آن می‌تواند برای نتانیاهو اهمیت سیاسی داشته باشد؛ زیرا اگر در انتخابات شکست بخورد، موقعیت سیاسی و مصونیت او به خطر می‌افتد و باید با پرونده‌های قضایی، از جمله اتهامات مربوط به فساد مالی، مواجه شود.

پاسخ احتمالی ایران محدود به مقابله‌ به‌ مثل نخواهد بود

احمدی درباره اینکه که اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی بار دیگر دست به اقدام نظامی بزنند، آیا پاسخ جمهوری اسلامی ایران با پاسخ‌های پیشین متفاوت خواهد بود و چه ابعادی خواهد داشت، تأکید کرد: در هر مرحله، طرفین لزوماً از الگوی قبلی خود استفاده نمی‌کنند. همانطور که طرف مقابل ممکن است روش‌های تازه‌ای را به کار بگیرد، جمهوری اسلامی ایران نیز در چنین شرایطی رویکرد متفاوتی خواهد داشت.

وی افزود: معتقدم جمهوری اسلامی ایران شگفتانه‌هایی برای طرف مقابل دارد که می‌تواند موجب حیرت آنها شود. پاسخ ایران دیگر صرفا در چارچوب مقابله‌ به‌ مثل نخواهد بود و دامنه جنگ می‌تواند از منطقه فراتر برود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران امکاناتی دارد که تاکنون از آنها استفاده نکرده و در صورت لزوم، آنها را به کار خواهد گرفت.

احمدی در پایان با ابراز اطمینان نسبت به توانمندی‌های ایران گفت: به لطف و عنایت پروردگار، موفقیت از آن جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و طرف مقابل با شکست جدی مواجه خواهد شد.