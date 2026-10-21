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رقیق‌سازی اورانیوم، بهتر از واگذاری به روسیه است

استاد علوم سیاسی: واگذاری حتی موقتی و امانتی این مواد به روسیه، زمینه بازگشت آن به ایران را بسیار کاهش خواهد داد و روسیه برای سلطه بر اورسیای جدید تحت سلطه مسکو، حاضر به پذیرش هیچ کشور هسته‌ای نیست.
کد خبر: ۱۳۹۹۷۰۰
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اورانیوم‌ها

به گزارش تابناک؛ داود غرایاق زندی اظهار داشت: «حال آمریکا تخریب جدی به تأسیسات هسته‌ای کشور وارد کرده است اما با وجود داشتن بیش از ۴۰۰ کیلوگرم مواد با غنای ۶۰ درصدی، ایران به‌طور منطقی باید در صورت داشتن امکان، به سمت گریز هسته‌ای گام بردارد. این‌که این امکان در حال حاضر در کشور وجود دارد یا نه، در حال حاضر مهم نیست بلکه آنچه مهم است این است حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای کشور، از نظر استراتژیک، گذر به این گام را فراهم آورده است و آمریکا به دنبال این است که در این زمینه مطمئن شود. در این شرایط این حربه مهم در کنار تنگه هرمز برای کسب امتیاز است.»

در ادامه بخشی از این مصاحبه را می خوانید.


 
واگذاری حتی موقتی اورانیوم‌ها به روسیه، زمینه بازگشت آن به ایران را بسیار کاهش خواهد داد

 رقیق کردن این حجم یا فروش آن به بازار این مواد، راه‌کار مناسب‌تری است

استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی گفت: مهمترین موضوعی که آمریکا آشکارا برای توجیه جنگ با ایران داشته، این عبارت بسیار پرتکرار است که ایران نمی‌تواند تسلیحات هسته‌ای داشته باشد. اما موضوع مهم این است که چرا این کشور علی‌رغم اعلام متواتر ایران مبنی بر عدم تمایل برای داشتن تسلیحات هسته‌ای و آمادگی برای مذاکره برای اثبات آن، در جنگ ۱۲ روزه مورد حمله قرار گرفت؟ این امر نشانه حمایت همه‌جانبه آمریکا از اسراییل و تلاش برای طرح بلندپروازانه ایجاد یک خاورمیانه جدید است.

حال آمریکا تخریب جدی به تأسیسات هسته‌ای کشور وارد کرده است اما با وجود داشتن بیش از ۴۰۰ کیلوگرم مواد با غنای ۶۰ درصدی، ایران به‌طور منطقی باید در صورت داشتن امکان، به سمت گریز هسته‌ای گام بردارد. این‌که این امکان در حال حاضر در کشور وجود دارد یا نه، در حال حاضر مهم نیست بلکه آنچه مهم است این است حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای کشور، از نظر استراتژیک، گذر به این گام را فراهم آورده است و آمریکا به دنبال این است که در این زمینه مطمئن شود. در این شرایط این حربه مهم در کنار تنگه هرمز برای کسب امتیاز است.

واگذاری حتی موقتی و امانتی این مواد به روسیه، زمینه بازگشت آن به ایران را بسیار کاهش خواهد داد و روسیه برای سلطه بر اورسیای جدید تحت سلطه مسکو، حاضر به پذیرش هیچ کشور هسته‌ای چه ایران و چه اوکراین نیست. بر این اساس، وجود این مواد همچنان زمینه تهدید نظامی و در عین حال امکان کسب امتیاز را برای ایران دارد که رقیق کردن این حجم و یا فروش آن به بازار این مواد که در برجام هم پیش‌بینی شده بود، راه‌کار مناسب‌تری برای ایران است.

بحران اوکراین مهم‌ترین بحرانی است که می‌تواند پویش قدرت در سده بیست‌ویکم را نشان دهد

همان‌طور که در بالا اشاره شد، بحران اوکراین مهمترین بحرانی است که می‌تواند پویش قدرت در سده بیست و یکم را نشان دهد که توازن قدرت در این سده در جهان چگونه خواهد بود. بر این اساس، چنین بحرانی با درگیری مستقیم روسیه و اروپا، و سپس درگیر بودن غیرمستقیم آمریکا و چین و هند نمی‌تواند در قالب روابط شخصی قابل تحلیل باشد. در واقع، پرسش مهم در مورد بحران اوکراین و موضوع ایران و تنگه هرمز و بحران انرژی این است که آیا این دو بحران رفتار یکجانبه‌گرایی آمریکا را به شدت تحت تأثیر قرار داده است و اگر اینطور است، این به معنای گذر به چندجانبه‌گرایی است یا حتی جدی‌تر باید شاهد نظام دوقطبی جدید بین آمریکا و چین باشیم؟

اگر آمریکا قادر به تثبیت قدرت بین‌المللی خود باشد، بحران اوکراین به ضرر روسیه و ایران رقم خواهد خورد و اگر باعث چندجانبه‌گرایی شود، باز اوکراین و ایران قربانی این شرایط هستند؛ اوکراین با از دست دادن مناطق شرقی خود و ایران نیز چون در این بازی به ضرر آمریکا عمل کرد، برای در امان بودن ببیشتر متکی به شرق شود.

منبع: خبرآنلاین

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
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پاسخ
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