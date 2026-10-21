پیام مهم پوتین درباره ایران در دیدار با ویتکاف

رئیس‌جمهور روسیه امروز در دیدار با استیو ویتکاف در سن‌ پترزبورگ ضمن ابراز کردن آمادگی مسکو به کمک به حل‌وفصل جنگ غیرقانونی آمریکا علیه ایران، تمایل کشورش به احیای روابط اقتصادی با ایالات متحده آمریکا را اعلام کرد.

به گزارش تابناک؛ ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه امروز در سن پترزبورگ در دیدار با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس‌جمور آمریکا در ارتباط با ایران و حل‌وفصل جنگ غیرقانونی واشنگتن علیه آن گفت: «ما روابط ویژه و مبتنی بر اعتمادی با شرکایمان در ایران داریم. اگر بتوانیم به حل‌وفصل جنگ در آن‌جا کمک کنیم، حاضریم این کار را انجام دهیم.»

پوتین همچنین در این دیدار از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای آنچه توجه او به حل‌وفصل جنگ در اوکراین خواند، قدردانی کرد. او همچنین نتایج دیدار‌های اخیر ویتکاف با مقامات اوکراینی در نروژ را جویا شد.

او در میانه بحث‌برانگیز شدن انتقاد‌های آشکاری که ترامپ اخیر از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین کرده است، اشاره کرد که ترامپ در آخرین تماس تلفنی‌شان بر ضرورت پایان یافتن این جنگ در اوکراین برای جلوگیری از تلفات انسانی تاکید کرده است.

ترامپ پیشتر گفته بود که زمان آن رسیده است در اوکراین انتخابات برگزار شود تا رئیس‌جمهوری جایگزین زلنسکی شود که بتواند با روسیه به توافق برسد.

رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه که اخیرا طی توافقی با واشنگتن مجاز به فروش سوخت دیزل شده است -اقدامی که واشنگتن آن را در جهت کاهش قیمت سوخت دیزل در آمریکا و در سایر نقاط جهان دانسته است- همچنین تمایل کشورش به احیای روابط اقتصادی با ایالات متحده را ابراز داشت.

به گفته او، پس از این توافق، قیمت سوخت دیزل در بازار‌های جهانی تا ۵ الی ۶ درصد کاهش یافت.

با توجه به کمبود کود کشاورزی در آمریکا بر اثر بسته ماندن تنگه هرمز در جنگ انتخابی و غیرقانونی ترامپ علیه ایران، پوتین گفت که روسیه می‌تواند مقادیر زیادی کود برای آمریکا تامین کند.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین اعلام کرد که اسیون هابارد، شهروند آمریکایی زندانی در روسیه که اخیرا آزاد شده است، در فرودگاه پولکوو است.

استیو ویتکاف نیز در این دیدار ابزار امیدواری کرد که پوتین ازسرگیری مذکرات میان روسیه، آمریکا و اوکراین را بررسی کند که باید در آن به مسائل فنی پرداخته شود.

به گفته ویتکاف، روسیه و آمریکا پس از حل‌وفصل جنگ اوکراین، چشم‌اندازی برای توسعه روابط اقتصادی دوجانبه دارند.

این فرستاده رئیس‌جمهور آمریکا گفت که او اسنادی مرتبط با طرح حل‌وفصل جنگ اوکراین را به‌همراه دارد.

ویتکاف از طرف ترامپ از پوتین به دلیل تصمیم او در زمینه سوخت دیزل قدردانی کرد. او افزود که مذاکرات اخیر با اوکراین در اُسلو ثمربخش بود و پیشرفت داشت و مبنای دستیابی به صلح در جنگ اوکراین وجود دارد.

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منبع: ایسنا