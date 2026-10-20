En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

فرود دومین بوئینگ امارات در تهران در ۴۸ ساعت گذشته

یک جت بوئینگ که گفته می‌شود حامل مقام‌های ارشد امارات متحده عربی است، روز دوشنبه برای دومین بار در چند روز گذشته در تهران فرود آمد، در حالی که نگرانی‌ها از احتمال ازسرگیری حمله آمریکا به ایران و درگیر شدن کشورهای خلیج فارس در جنگ بالا کرفته است.
کد خبر: ۱۳۹۹۶۵۷
| |
2308 بازدید
بوئینگ اماراتی

به گزارش تابناک به نقل از میدل ایست آی، یک بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت هواپیمایی رویال جت، یک شرکت خصوصی چارتر متعلق به دولت امارات متحده عربی، روز دوشنبه از ابوظبی به تهران رسید. به گفته تحلیلگران اطلاعاتی، این هواپیما روز شنبه نیز همین سفر را انجام داده بود.

این پروازها در بحبوحه افزایش خطرات بازگشت به جنگ تمام‌عیار بین ایالات متحده و ایران انجام می‌شود. وزارت امور خارجه آمریکا روز یکشنبه به شهروندان آمریکایی در سراسر خاورمیانه هشدار داد: «آمریکایی‌هایی که به خاورمیانه سفر می‌کنند یا از آنجا می‌آیند، باید اطلاعات مربوط به عملیات فرودگاهی و هواپیمایی را زیر نظر داشته باشند و برنامه‌های احتمالی را تدوین کنند. ایران و گروه‌های حامی ایران ممکن است سایر منافع ایالات متحده را در خارج از کشور هدف قرار دهند.»

امارات متحده عربی پس از حمله ایالات متحده و اسرائیل به همسایه‌اش در فوریه ۲۰۲۶، یکی از تندروترین کشورهای خلیج فارس نسبت به ایران بود. امارات در صدها حمله به ایران به ایالات متحده و اسرائیل پیوست. ابوظبی همچنین سعی کرد از میانجیگری پاکستان جلوگیری کند.

همزمان، امارات یکی از کشورهایی بود که بیشترین آسیب را از انتقام ایران به حمله آمریکا و اسرائیل دید. این کشور خلیج فارس که به خود به عنوان یک پناهگاه امن منطقه‌ای افتخار می‌کند، با هزاران حمله موشکی و پهپادی مواجه شد. بندر فجیره که درست خارج از تنگه هرمز قرار دارد، بارها مورد حمله حملات پیچیده ایران قرار گرفت که زیرساخت‌های صادرات نفت را هدف قرار می‌داد.

رویترز در ماه ژوئن گزارش داد که امارات متحده عربی در نهایت میلیاردها دلار برای حفاظت از خود به ایران پرداخت کرد تا حملات متوقف شود. این کشور خلیج فارس به عنوان بخشی از توافق، سه میلیارد دلار به ایران تحویل داد و در نهایت موافقت کرد در مجموع ۲۰ میلیارد دلار بپردازد. امارات متحده عربی پرداخت به ایران را تکذیب کرد.

روز دوشنبه گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر احتمال مذاکره امارات متحده عربی با ایران پیش از تشدید جنگ علیه ایران مطرح شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پیش از انتخابات عمومی این ماه، با حمایت از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، احتمال حملات جدید به ایران را افزایش داد. ترامپ روز یکشنبه گفت که می‌خواهد نتانیاهو در سمت خود باقی بماند تا به او در «تمام کردن کار» علیه ایران کمک کند «مگر اینکه آنها به سرعت راه خود را تغییر دهند».

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به اظهارات ترامپ واکنش نشان داد و در توییتر نوشت: «دفعه قبل که می‌خواستید کار را تمام کنید، ایران حتی قوی‌تر ظاهر شد. آیا می‌خواهید دوباره شانس خود را امتحان کنید؟ مهمان ما باشید. اما مراقب باشید؛ ما هم کارهای ناتمامی داریم. نتانیاهو در حال سوق دادن آمریکا به جنگ دیگری است تا از زندان فرار کند، فارغ از اینکه عواقب آن برای اسرائیل باشد - چه برسد به رئیس جمهور آمریکا.»

پروازهای اماراتی به ایران در حالی انجام شد که موجی از فعالیت‌های دیپلماتیک دیگر در منطقه در جریان بود. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز دوشنبه در تهران با مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، دیدار کرد. طبق گزارش فایننشال تایمز و سایر گزارش‌های خبری، روسیه برای کمک به هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا، پشتیبانی اطلاعاتی به ایران ارائه داده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
امارات ایران هواپیما بوئینگ جنگ آمریکا هشدار
بازخوانی تاریخ؛ ماجرای نفوذ نوجوان توده ای در حزب سلطنت طلبان!
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!
اهداف اصلی سفر لاوروف به ایران؛ میانجیگری احتمالی میان ایران و آمریکا و بازگشت به طرح قدیمی برای امنیت خلیج فارس
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار قطر درباره قطع اینترنت منطقه از سوی ایران
هشدار سفارت آمریکا درباره حمله به فرودگاه‌های عربستان
پادگان‌های عربستان را ترک کنید
هشدار قطر درباره بازگشت به درگیری‌های نظامی در منطقه
هشدار آمریکا به لبنان درباره جنگ احتمالی با ایران
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال
آمریکا در حال آماده‌سازی برای حمله سنگین سه‌روزه به ایران است/ از «مادر بمبها» استفاده می‌شود/ ترامپ تمدن ۵ هزار ساله ایران را فراموش نکند
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی
وضعیت پیکر علی لاریجانی پس از ترور
اهدای اعضای نوجوان ۱۶ ساله به بیماران نیازمند
ذوق مجری زن از دوشیدن شیر الاغ روی آنتن زنده صداوسیما
درخواست مقتدی برای تظاهرات در حمایت از آزادی حجاب
جزئیات بمباران بیت رهبری و کشف پیکرها و وضعیت جراحت رهبر انقلاب
اعلام رونمایی از جنگنده سنگین ایران
عراقچی: روز ششم تنگه باز می‌شود؛ روز هفتم مذاکره می‌کنیم
تصاویر پسر جهان پهلوان تختی در اردوی تیم ملی
جزئیات نجات سردار رادان از زیرآوار بمباران
خوشبختانه مذاکرات کنونی ایران و آمریکا محرمانه است؛ اسرائیل برای وارد کردن آمریکا به جنگ جدید فشار می‌آورد
روایت تکان دهنده از خلبان اف 4 فانتوم ارتش ایران
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۳ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۴ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۴ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۵۹ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۶ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۵ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۴ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۷ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۵ نظر)
نسخه ظریف و مرعشی برای نجات ایران؛ تکرار ترکمنچای!  (۴۱ نظر)
مردم را برای کالابرگ سرگردان نکنید؛ این فرایند اضافه چیست؟ / توپ استیضاح میدری در زمین هیئت‌ رئیسه  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005s77
tabnak.ir/005s77