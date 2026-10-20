فرود دومین بوئینگ امارات در تهران در ۴۸ ساعت گذشته

یک جت بوئینگ که گفته می‌شود حامل مقام‌های ارشد امارات متحده عربی است، روز دوشنبه برای دومین بار در چند روز گذشته در تهران فرود آمد، در حالی که نگرانی‌ها از احتمال ازسرگیری حمله آمریکا به ایران و درگیر شدن کشورهای خلیج فارس در جنگ بالا کرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از میدل ایست آی، یک بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت هواپیمایی رویال جت، یک شرکت خصوصی چارتر متعلق به دولت امارات متحده عربی، روز دوشنبه از ابوظبی به تهران رسید. به گفته تحلیلگران اطلاعاتی، این هواپیما روز شنبه نیز همین سفر را انجام داده بود.

این پروازها در بحبوحه افزایش خطرات بازگشت به جنگ تمام‌عیار بین ایالات متحده و ایران انجام می‌شود. وزارت امور خارجه آمریکا روز یکشنبه به شهروندان آمریکایی در سراسر خاورمیانه هشدار داد: «آمریکایی‌هایی که به خاورمیانه سفر می‌کنند یا از آنجا می‌آیند، باید اطلاعات مربوط به عملیات فرودگاهی و هواپیمایی را زیر نظر داشته باشند و برنامه‌های احتمالی را تدوین کنند. ایران و گروه‌های حامی ایران ممکن است سایر منافع ایالات متحده را در خارج از کشور هدف قرار دهند.»

امارات متحده عربی پس از حمله ایالات متحده و اسرائیل به همسایه‌اش در فوریه ۲۰۲۶، یکی از تندروترین کشورهای خلیج فارس نسبت به ایران بود. امارات در صدها حمله به ایران به ایالات متحده و اسرائیل پیوست. ابوظبی همچنین سعی کرد از میانجیگری پاکستان جلوگیری کند.

همزمان، امارات یکی از کشورهایی بود که بیشترین آسیب را از انتقام ایران به حمله آمریکا و اسرائیل دید. این کشور خلیج فارس که به خود به عنوان یک پناهگاه امن منطقه‌ای افتخار می‌کند، با هزاران حمله موشکی و پهپادی مواجه شد. بندر فجیره که درست خارج از تنگه هرمز قرار دارد، بارها مورد حمله حملات پیچیده ایران قرار گرفت که زیرساخت‌های صادرات نفت را هدف قرار می‌داد.

رویترز در ماه ژوئن گزارش داد که امارات متحده عربی در نهایت میلیاردها دلار برای حفاظت از خود به ایران پرداخت کرد تا حملات متوقف شود. این کشور خلیج فارس به عنوان بخشی از توافق، سه میلیارد دلار به ایران تحویل داد و در نهایت موافقت کرد در مجموع ۲۰ میلیارد دلار بپردازد. امارات متحده عربی پرداخت به ایران را تکذیب کرد.

روز دوشنبه گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر احتمال مذاکره امارات متحده عربی با ایران پیش از تشدید جنگ علیه ایران مطرح شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پیش از انتخابات عمومی این ماه، با حمایت از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، احتمال حملات جدید به ایران را افزایش داد. ترامپ روز یکشنبه گفت که می‌خواهد نتانیاهو در سمت خود باقی بماند تا به او در «تمام کردن کار» علیه ایران کمک کند «مگر اینکه آنها به سرعت راه خود را تغییر دهند».

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به اظهارات ترامپ واکنش نشان داد و در توییتر نوشت: «دفعه قبل که می‌خواستید کار را تمام کنید، ایران حتی قوی‌تر ظاهر شد. آیا می‌خواهید دوباره شانس خود را امتحان کنید؟ مهمان ما باشید. اما مراقب باشید؛ ما هم کارهای ناتمامی داریم. نتانیاهو در حال سوق دادن آمریکا به جنگ دیگری است تا از زندان فرار کند، فارغ از اینکه عواقب آن برای اسرائیل باشد - چه برسد به رئیس جمهور آمریکا.»

پروازهای اماراتی به ایران در حالی انجام شد که موجی از فعالیت‌های دیپلماتیک دیگر در منطقه در جریان بود. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز دوشنبه در تهران با مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، دیدار کرد. طبق گزارش فایننشال تایمز و سایر گزارش‌های خبری، روسیه برای کمک به هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا، پشتیبانی اطلاعاتی به ایران ارائه داده است.