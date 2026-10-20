هشدار آمریکا به لبنان درباره جنگ احتمالی با ایران

وب‌سایت لبنانی «الانباء» مدعی شد: آمریکا به مقامات ارشد لبنانی هشدار داده که اگر در صورت حمله به ایران، حزب‌الله وارد درگیری شود، اسرائیل منطقه تحت کنترل خود در جنوب لبنان را گسترش خواهد داد.

به گزارش تابناک، وب‌سایت خبری لبنانی «الانباء» ادعا کرد که بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده است، آمریکا به مقام‌های ارشد لبنان هشدار داده است که اگر حزب‌الله در صورت حمله مستقل اسرائیل یا با مشارکت آمریکا به ایران، تصمیم بگیرد به نفع تهران وارد درگیری شود، تل‌آویو به ضاحیه بیروت حمله خواهد کرد و منطقه تحت کنترل خود در جنوب لبنان را گسترش خواهد داد.

در ادامه این مطلب آمده است: علاوه بر این، در این گزارش ادعا شده است که مقام‌های بسیار بلندپایه لبنانی، به ریاست ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، در حال تلاش‌هایی دور از چشم رسانه‌ها هستند تا حزب‌الله را متقاعد کنند که «وارد درگیری جدید نشود».

این گزارش هنوز از سوی هیچ منبع دیگری تأیید نشده است‌.