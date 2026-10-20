حمله توپخانه‌ای عربستان به مناطق مرزی صعده

منابع یمنی از حمله توپخانه‌ای عربستان سعودی به مناطق مختلف در شهرستان مرزی شدا در استان صعده، واقع در شمال یمن، خبر دادند.