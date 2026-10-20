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حمله توپخانه‌ای عربستان به مناطق مرزی صعده

منابع یمنی از حمله توپخانه‌ای عربستان سعودی به مناطق مختلف در شهرستان مرزی شدا در استان صعده، واقع در شمال یمن، خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۹۹۶۵۴
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یمن

به گزارش تابناک، توپخانه ارتش عربستان سعودی عصر امروز سه‌شنبه مناطق مختلف شهرستان مرزی شدا در استان صعده واقع در شمال یمن را گلوله‌باران کرد.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات احتمالی یا تلفات ناشی از این حمله منتشر نشده است.

توپخانه ارتش عربستان سعودی دیروز هم روستاهای مسکونی در منطقه مرزی «باقم» در استان صعده واقع در شمال یمن را گلوله‌باران کرد.

منبع: اینسا

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