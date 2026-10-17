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ارتش یمن یک بالگرد آپاچی عربستان را سرنگون کرد

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از موفقیت این نیروها در سرنگونی یک فروند آپاچی رژیم سعودی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۹۱۹۳
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سقوط بالگرد

به گزارش تابناک، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت که پدافند یمن، یک فروند بالگرد آپاچی سعودی را سرنگون کرد.

یحیی سریع خاطر نشان کرد که نیروهای مسلح ما به یاری خداوند موفق شدند یک فروند بالگرد آپاچی رژیم سعودی، دشمن کشورمان را در برابر نجران سرنگون کنند. این بالگرد در حال انجام اقدامات خصمانه علیه مواضع نیروهای ما در مرز بود و با سلاح مناسب هدف قرار گرفت و منهدم شد.

خاطر نشان می شود ارزش هر فروند بالگرد آپاچی آمریکایی، 35 میلیون دلار برآورد شده است. نجران یکی از استانهای جنوبی عربستان است که در اصل متعلق به سرزمین یمن است و آل سعود سالهاست آن را اشغال و ضمیمه خاک عربستان کرده است.

منبع: تسنیم

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یمن عربستان نیروهای مسلح یمن بالگرد سرنگونی بالگرد
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