عکس: ندیدن این صحنه جرم است!
در شبهای گذشته خیابانهای تهران شاهد یک مراسم عروسی عجیب و متفاوت روی یک تریلی بود؛ شب گذشته این تریلی با تغییر ظاهر مراسم عروسی و شعار «ندیدن این صحنه جرم است»، یادبودی متفاوت برای شهدای عروسی کوهستک سیریک که با حمله جنایتکارانه آمریکا به عزا تبدیل شد، در خیابانهای پایتخت برگزار کرد.
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برچسبها:عکس خبری مراسم عروسی کوهستک سیریک آمریکا
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