عکس: ندیدن این صحنه جرم است!

در شب‌های گذشته خیابان‌های تهران شاهد یک مراسم عروسی عجیب و متفاوت روی یک تریلی بود؛ شب گذشته این تریلی با تغییر ظاهر مراسم عروسی و شعار «ندیدن این صحنه جرم است»، یادبودی متفاوت برای شهدای عروسی کوهستک سیریک که با حمله جنایتکارانه آمریکا به عزا تبدیل شد، در خیابان‌های پایتخت برگزار کرد.