به گزارش تابناک؛ فدراسیون کشتی برای سومین سال متوالی، به مدال‌آوران رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ قزاقستان پاداش نقدی و حقوق ماهیانه پرداخت می‌کند.



میزان این پاداش‌ها که از محل درآمدهای فدراسیون تأمین خواهد شد، به شرح زیر است:



مدال طلای جهان: ۵ میلیارد تومان پاداش نقدی و ۱۰۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه



مدال نقره جهان: یک میلیارد تومان پاداش نقدی و ۳۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه



مدال برنز جهان: ۵۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی و ۲۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه

منبع: سایت رسمی فدراسیون کشتی