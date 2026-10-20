En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
شیفر

خبر خوش برای مدال‌آوران کشتی رقابت‌های جهانی‌۲۰۲۶

فدراسیون کشتی برای سومین سال متوالی به مدال آوران مسابقات جهانی پاداش می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۶۷
| |
874 بازدید
|
۱
فدراسیون کشتی

به گزارش تابناک؛ فدراسیون کشتی برای سومین سال متوالی، به مدال‌آوران رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ قزاقستان پاداش نقدی و حقوق ماهیانه پرداخت می‌کند.

 میزان این پاداش‌ها که از محل درآمدهای فدراسیون تأمین خواهد شد، به شرح زیر است:

مدال طلای جهان: ۵ میلیارد تومان پاداش نقدی و ۱۰۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه

مدال نقره جهان: یک میلیارد تومان پاداش نقدی و ۳۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه

مدال برنز جهان: ۵۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی و ۲۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه

منبع: سایت رسمی فدراسیون کشتی

اشتراک گذاری
برچسب ها
فدراسیون کشتی مدال آوران پاداش نقدی حقوق ماهیانه
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!
اهداف اصلی سفر لاوروف به ایران؛ میانجیگری احتمالی میان ایران و آمریکا و بازگشت به طرح قدیمی برای امنیت خلیج فارس
روایت تکان‌دهنده مژده لواسانی از ویرانه‌های میناب؛ مادران چشم‌به‌راهند و پدران بی‌تاب!
هتل آزادی
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ابوالفضل مهمدی فینالیست شد
صدوی ویزای کشتی‌گیران نتیجه خط‌ونشان دبیر
دیدار رفت‌وبرگشتی تاج و دبیر
تاج به دیدار دبیر رفت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
من و اینهمه خوشبختی ، محاله محاله محاله
پیکان ۱۸ هزارتومانی را ۱۰ درصد معلمان داشتند، پراید ۹۰۰ میلیون تومانی را ۹۵ درصد  (۲۱۳ نظر)
خوداظهاری کالابرگ؛ سرکار گذاشتن مردم است / بی‌اطلاعی مجلس از جزئیات طرح خوداظهاری  (۱۱۶ نظر)
سخنان لیلاز که باعث خشم لرها شده را ببینید و بشنوید  (۱۰۴ نظر)
ایرانِ قاجاری در ذهن دیپلمات سابق؟! / آقای دیپلمات عینک تسلیم را بردارید  (۱۰۴ نظر)
ویدیوی جنجالی مهمانی زن ایرانی برای سه افغانستانی  (۹۶ نظر)
مکالمه جالب زن بی‌حجاب و با حجاب در کنار روحانی  (۷۳ نظر)
رشد آسانسوری یک مدیر بی‌تجربه در وزارت نفت؛ انگار یک ستوان سوم را سرلشکر کرده‌اند!  (۶۹ نظر)
کیهان: ظریف، روحانی و مرعشی در پازل دشمن اند  (۶۷ نظر)
شعار «آستارا و حیران» همان حرف موساد بود؛ نژادمان ایرانی است/ دستگاه‌های امنیتی به ماجرای دیدار ملوان - تراکتور ورود کنند  (۵۶ نظر)
تغییر رئیس صدا و سیما حتمی شد  (۵۶ نظر)
اعلامیه درگذشت رتبه ۱۴۰۰ کنکور امسال  (۵۳ نظر)
ویدیوی جنجالی زن محجبه خطاب به لاله مرزبان  (۵۳ نظر)
ممنوعیت حجاب در مدارس آذربایجان؛ آقای مؤمنی، در باکو چه چیزی را تحسین می‌کنید؟  (۵۰ نظر)
عجب روزگاری؛ متخصص باید به مدعیان انقلابی‌گری پاسخ بدهد / بازخواست یک عمر مجاهدت!  (۴۴ نظر)
قتل‌عام خانوادگی در شهرک غرب  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005s5f
tabnak.ir/005s5f