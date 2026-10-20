خبر خوش برای مدالآوران کشتی رقابتهای جهانی۲۰۲۶
فدراسیون کشتی برای سومین سال متوالی به مدال آوران مسابقات جهانی پاداش میدهد.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۶۷| |
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به گزارش تابناک؛ فدراسیون کشتی برای سومین سال متوالی، به مدالآوران رقابتهای جهانی ۲۰۲۶ قزاقستان پاداش نقدی و حقوق ماهیانه پرداخت میکند.
میزان این پاداشها که از محل درآمدهای فدراسیون تأمین خواهد شد، به شرح زیر است:
مدال طلای جهان: ۵ میلیارد تومان پاداش نقدی و ۱۰۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه
مدال نقره جهان: یک میلیارد تومان پاداش نقدی و ۳۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه
مدال برنز جهان: ۵۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی و ۲۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه
منبع: سایت رسمی فدراسیون کشتی
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