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تاج به دیدار دبیر رفت

رییس فدراسیون فوتبال با حضور در مراسمی جهت بزرگداشت شهدای مبناب، با علیرضا دبیر دیدار و گفتگو کرد.
کد خبر: ۱۳۹۸۲۵۵
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تاج و دبیر

 

به گزارش تابناک؛ پس از تنش‌های به وجود آمده بین فدراسیون کشتی و فدراسیون فوتبال، مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال امروز یکشنبه با حضور در مراسمی جهت بزرگداشت شهدای میناب با علیرضا دبیر دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

این مراسم در مجموعه فدراسیون کشتی در ورزشگاه آزادی برگزار شد.

منبع: ایسنا

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مهدی تاج علیرضا دبیر فدراسیون کشتی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
علي
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
1
0
پاسخ
ترسيدي از دبير جات رو بگيره؟
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