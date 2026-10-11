تاج به دیدار دبیر رفت

رییس فدراسیون فوتبال با حضور در مراسمی جهت بزرگداشت شهدای مبناب، با علیرضا دبیر دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش تابناک؛ پس از تنش‌های به وجود آمده بین فدراسیون کشتی و فدراسیون فوتبال، مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال امروز یکشنبه با حضور در مراسمی جهت بزرگداشت شهدای میناب با علیرضا دبیر دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

این مراسم در مجموعه فدراسیون کشتی در ورزشگاه آزادی برگزار شد.

منبع: ایسنا